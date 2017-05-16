Эксперты назвали самые экономные автомобили в России. При этом во внимание аналитики принимали прежде всего цену транспортного средства и его расход топлива.
Лидером списка стала российская модель Lada Granta. Ее 8-клапанный 1,6-литровый двигатель имеет расход топлива 6,5 литров на 100 км пути. Начальная стоимость - 330 тысяч рублей.
Второе место в рейтинге у модели французского бренда Renault Logan со стартовым ценником в 429 тыс. р. Третья позиция у бюджетного хэтчбека Ravon R2, стоимость которого начинается с отметки в 439 000 рублей. При этом автомобиль предлагается с АКПП. Его расход топлива в городе чуть более восьми литров. Двигатель имеет объем 1,25 литра.
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