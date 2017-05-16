8
47
42
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       888                   888888                           888    888 
 888       888                     "88b                           888    888 
 888       888                      888                           888    888 
 88888b.   888  888  88888b.        888  888  888  888  888  888  8888888888 
 888 "88b  888 .88P  888 "88b       888  888  888  888  888  888  888    888 
 888  888  888888K   888  888       888  888  888  888  888  888  888    888 
 888 d88P  888 "88b  888 d88P       88P  Y88b 888  Y88b 888 d88P  888    888 
 88888P"   888  888  88888P"        888   "Y88888   "Y8888888P"   888    888 
                     888          .d88P       888                            
                     888        .d88P"   Y8b d88P                            
                     888       888P"      "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Составлен ТОП кроссоверов, попавших под льготный кредит в России

Составлен ТОП кроссоверов, попавших под льготный кредит в России

В РФ продлили программу льготного кредитования, подняв при этом уровень цены транспортного средства, которое можно купить с господдержкой. Как сообщают российские СМИ, по данной программе можно приобрести два десятка разных кроссоверов.
По распоряжению кабмина, цена автомобилей, реализующихся в 2017 году 

15 мая 2017, 09:31
Bentley собирается выпустить особенные автомобили для веганов

Bentley собирается выпустить особенные автомобили для веганов

О своем намерении выпустить серию автомобилей, обивка салона которых выполнена из "этичных" материалов, заявили дизайнеры компании. Сейчас бренд создает авто,  отличающиеся исключительно кожаным интерьером. На одну машину уходит до 20 шкур убитых зверей.
Новые автомобили высокого класса  будут рассчитаны на 

12 мая 2017, 06:05
Назван ТОП-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля

Назван ТОП-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля

Аналитики отечественного автомобильного рынка представили рейтинг наиболее продаваемых кроссоверов в прошлом месяце. На лидерской позиции уверенно укрепился корейский Hyundai Creta.
Спрос на эту модель в апреле составил в России 4 583 единицы. Это заметно опережает показатели занявшего второе место Renault 

12 мая 2017, 09:26
Mazda расширяет модельный ряд выпускаемых в России автомобилей

Mazda расширяет модельный ряд выпускаемых в России автомобилей

Японский концерн Mazda будет расширять модельный ряд транспортных средств, выпускаемых во Владивостоке. Об этом рассказал Йорг Шрайбер, глава Mazda Motor Rus.
По его словам, в самое ближайшее время дальневосточная площадка компании приступит к производству двигателей. А несколько позже увеличится и 

11 мая 2017, 02:03
Назван топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

Назван топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

Эксперты "Автостата" представили рейтинг самых продаваемых иномарок с пробегом по результатам первого квартала этого года. На первом месте в этом списке, согласно статистическим данным, расположился Ford Focus с показателем 28,1 тысячи экземпляров, что на 5% превышает аналогичный прошлогодний результат.
Далее 

10 мая 2017, 01:27
8 марок изменили ценники в России во второй половине апреля

8 марок изменили ценники в России во второй половине апреля

Эксперты «Автостата» определили, какие автопроизводители, реализующие свои транспортные средства в РФ, изменили стоимость продукции. По данным аналитического агентства, 8 марок пересмотрели прайсы во второй половине апреля.
Изменения коснулись отдельных моделей, а не брендов в целом. Например, Chevrolet Niva прибавила в 

2 мая 2017, 05:14
Эксперты определили топ-3 лучших кроссоверов на российском рынке

Эксперты определили топ-3 лучших кроссоверов на российском рынке

Эксперты Daily Motor определили лучшие кроссоверы на российском рынке. Рейтинг накануне обнародовало издание.
Лидирующую позицию занимает «Mercedes-Benz GLC». Эксперты отмечают, в первую очередь, надежность модели, комфорт, а также идеальное сочетание мощности и современных технологий.
На втором месте расположился кроссовер «Audi 

24 апреля 2017, 09:18
Эксперты определили ТОП-10 лучших автомобильных интерьеров

Эксперты определили ТОП-10 лучших автомобильных интерьеров

Эксперты американского издания Ward’s Auto определили десятку лучших автомобильных интерьеров. В этот список попали сразу 7 моделей, не вошедших в предыдущий рейтинг.
За основу специалисты брали такие критерии, как эстетика салона, ощущение комфорта, безопасность, качество представленных материалов и т.д.. Из 

19 апреля 2017, 11:17
Минивэн Chrysler Pacifica приедет в Россию в конце 2017 года

Минивэн Chrysler Pacifica приедет в Россию в конце 2017 года

Компания Fiat Chrysler Automobiles намерена представить на авторынке России минивэн Chrysler Pacifica. Машина появится в РФ в конце 2017 года.
На данный момент официальной информации о стоимости и комплектациях нет. Сейчас на домашнем рынке модель реализуется с 6-цилиндровым мотором мощностью 

12 апреля 2017, 05:25
BMW с 31 марта повышает в России цены на весь модельный ряд

BMW с 31 марта повышает в России цены на весь модельный ряд

Концерн BMW Group объявил о повышении цен на модельный ряд в России с 31 марта. В среднем цена транспортных средств вырастет на 1,9%.
Стоимость наиболее доступной модели бренда на отечественном рынке – 1 Series – не изменится. Авто будет по-прежнему 

17 марта 2017, 05:22
Эксперты назвали ТОП-3 самых дорогих китайских моделей в России

Эксперты назвали ТОП-3 самых дорогих китайских моделей в России

Российские эксперты попытались опровергнуть утверждение, что произведенные в КНР транспортные средства являются самыми дешевыми. Так, цена топовой вариации седана Geely Emgrand GT на отечественном авторынке около 1,74 млн рублей. Данная модель оснащена турбомотором и АКПП.
Автоновинка нашего рынка - рамный 

17 марта 2017, 09:25
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна