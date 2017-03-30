В столице презентовали новый автомобильный бренд Ravon. В последнее время о нем много говорят как автолюбители, так и аналитики в области автопродаж. Под этим брендом в нашу страну возвращаются бюджетные модели Chevrolet Aveo. В настоящее время в столице идет презентация …