Летом на российский автомобильный рынок придет бюджетный седан Ravon Gentra. Эту модель эксперты называют перелицованным Chevrolet Lacetti.
Для наших автолюбителей Ravon Gentra поступит только в одной версии двигателя. Это будет машина с 1,5-литровым атмосферным бензомотором мощностью 170 л.с..
Вкупе с силовым агрегатом предлагается 5-ступенчатая механическая или 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Стоимость базовой вариации на отечественном рынке - 629 тысяч рублей. За топовое исполнение нужно будет выложить 809 тыс. рублей.
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