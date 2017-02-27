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В России появилась новая схема отмывания денег

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Напомним, в конце прошлого года экс-руководитель 

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Собственников жилья ждут проверки

Собственников жилья ждут проверки

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Госдума отменила уголовную ответственность за побои в семье

Законопроект об отмене уголовной ответственности за побои в семье принят депутатами Государственной думы в трех чтениях. По статистике, значительная часть дел, возбужденных по этой статье, действующей меньше года, прекращается за примирением сторон. Тем не менее, насилие в семье - одна 

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Эксперты сообщили о росте просроченных кредитов по ипотеке на 39%

Эксперты Объединенного кредитного бюро установили, что в 2016 году количество просроченных ипотечных кредитов увеличилось на 39%. Как информирует «Коммерсантъ», их число выросло до 114,1 тыс.. Рост по автокредитам достиг 17%.
Увеличился, по сведениям ОКБ, и объем ипотечных кредитов, просроченных на 

31 января 2017, 01:59
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