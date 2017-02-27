Законопроект об отмене уголовной ответственности за побои в семье принят депутатами Государственной думы в трех чтениях. По статистике, значительная часть дел, возбужденных по этой статье, действующей меньше года, прекращается за примирением сторон. Тем не менее, насилие в семье - одна …