Госдума одобрила законопроект о разделении банков на универсальные и базовые. Процедура стартует 1 января 2019 года. Центробанк же начнет выдавать соответствующие лицензии с 1 января 2018-го. Документ разработан на основе идеи ЦБ о пропорциональном регулировании банковского сектора. Деятельность кредитных учреждений с универсальной лицензией не изменится. Для ее получения нужно иметь капитал не менее 1 млрд. рублей. Банкам с базовой лицензией ослабят надзор в части количества обязательных для выполнения нормативов в обмен на ограничение операций. Отметим, на сегодняшний день в Самарской области требуемый объем планки капитала в 1 млрд имеют только 5 из 10 региональных кредитных организаций.
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