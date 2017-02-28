Арбитражный суд Самарской области наложил арест на имущество бывшего главного бухгалтера и члена правления "Волжского социального банка" Татьяны Гавриловой на сумму 427 млн рублей. С иском о наложении обеспечительных мер обратилось Агентство по страхованию вкладов, которое сейчас является конкурсным управляющим финансовой организации. Причина обращения в суд - преднамеренное банкротство банка и выдача с 2011 по 2013 год фиктивных кредитов. По информации АСВ, правонарушения совершали Гаврилова и председатель правления кредитного учреждения Валерий Кучканов, но учитывая, что он в ноябре 2013 года свел счеты с жизнью, заявление о привлечении к ответственности направлено только Гавриловой. Напомним, Центробанк отозвал лицензию у «ВСБ» в декабре 2013-го. В январе 2014-го последний был признан банкротом, конкурсным управляющим назначили АСВ. Следствие возбудило три уголовных дела по фактам хищения из хранилища банка более 370 миллионов рублей, недостачи 106 платежных терминалов и присвоения более 1 млрд 300 млн рублей.
|
Госдума одобрила законопроект о разделении банков на универсальные и базовые
Госдума одобрила законопроект о разделении банков на универсальные и базовые. Процедура стартует 1 января 2019 года. Центробанк же начнет выдавать соответствующие лицензии с 1 января 2018-го. Документ разработан на основе идеи ЦБ о пропорциональном регулировании банковского сектора. Деятельность кредитных учреждений …
|
27 февраля 2017, 04:08
|
В тольяттинском «ФИА-банке» выявили недостачу на 520 млн рублей
|
13 февраля 2017, 01:02
|
В России появилась новая схема отмывания денег
|
7 февраля 2017, 04:11
|
Экс-акционеру банка «Приоритет» Наталье Кутуковой предъявили иск
В Самаре хотят обанкротить экс-акционера банка "Приоритет" Наталью Кутукову, супругу бывшего бенефицира кредитной организации Виктора Развеева. С соответствующим заявлением в областной арбитражный суд обратился известный самарский банкир и девелопер Анатолий Попов. Сумма иска не указывается.
Напомним, в конце прошлого года экс-руководитель …
|
7 февраля 2017, 09:44
|
В Самаре арестован подозреваемый в убийстве экс-полицейского
|
13 января 2017, 11:26
|
В эти минуты в Кировском райсуде решается вопрос об аресте подозреваемого в убийстве экс-полицейского в кафе «Старый замок»
|
13 января 2017, 03:34
|
В Самаре подозреваемого в изнасиловании 17-летней арестовали на два месяца
|
19 октября 2016, 04:54
|
Самарец задушил бойфренда дочери проволокой, а разделал его тело ножовкой
|
6 октября 2016, 09:25
|
АСВ выплатило обманутым вкладчикам «Волжского социального банка» 520 млн рублей
|
21 сентября 2015, 04:59
|
Продолжается распродажа имущества Волжского социального банка
Российское Агентство по страхованию вкладов объявило повторные торги по распродаже имущества Волжского социального банка с дисконтом 10%. На продажу выставлено 43 лота общей стоимостью примерно 275 миллионов рублей - это ценные бумаги банка, недвижимое имущество, автомобили и мебель. Напомним, Банк России …
|
3 июля 2015, 11:49
|
Вкладчики Волго-Камского и Волжского социального банков до сих пор пытаются получить страховые возмещения
|
26 января 2015, 07:51
|
Кредитный портфель Волжского социального банка никого не заинтересовал
|
25 ноября 2014, 09:25