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Госдума одобрила законопроект о разделении банков на универсальные и базовые. Процедура стартует 1 января 2019 года. Центробанк же начнет выдавать соответствующие лицензии с 1 января 2018-го. Документ разработан на основе идеи ЦБ о пропорциональном регулировании банковского сектора. Деятельность кредитных учреждений 

27 февраля 2017, 04:08
В тольяттинском «ФИА-банке» выявили недостачу на 520 млн рублей

В тольяттинском «ФИА-банке» выявили недостачу на 520 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обнаружило в тольяттинском «ФИА-банке» недостачу имущества на 520 миллионов рублей. Речь идет в основном об автомобилях, технике, мебели и других материальных ценностях.
На 167 млн рублей в банке не оказалось подтверждающих документов по кредитным и 
13 февраля 2017, 01:02
В России появилась новая схема отмывания денег

В России появилась новая схема отмывания денег

Центробанк России предупредил финансовые учреждения страны о появлении новой схемы отмывания денег и их вывода за рубеж. Используется взыскание задолженности по фиктивным договорам. Злоумышленники регистрируют две фирмы: от имени одной из них они обращаются в суд с требованием о взыскании 

7 февраля 2017, 04:11
Экс-акционеру банка «Приоритет» Наталье Кутуковой предъявили иск

Экс-акционеру банка «Приоритет» Наталье Кутуковой предъявили иск

В Самаре хотят обанкротить экс-акционера банка "Приоритет" Наталью Кутукову, супругу бывшего бенефицира кредитной организации Виктора Развеева. С соответствующим заявлением в областной арбитражный суд обратился известный самарский банкир и девелопер Анатолий Попов. Сумма иска не указывается.

Напомним, в конце прошлого года экс-руководитель 

7 февраля 2017, 09:44
В Самаре арестован подозреваемый в убийстве экс-полицейского

В Самаре арестован подозреваемый в убийстве экс-полицейского

Кировский районный суд Самары 13 января вынес решение об аресте подозреваемого в совершении резонансного убийства в кафе "Старый замок". Под стражу минимум на два месяца заключен 36-летний уроженец Грузии Владимир Оганесян, имеющий российское гражданство. Напомним, в ночь на 8 января 

13 января 2017, 11:26
В эти минуты в Кировском райсуде решается вопрос об аресте подозреваемого в убийстве экс-полицейского в кафе «Старый замок»

В эти минуты в Кировском райсуде решается вопрос об аресте подозреваемого в убийстве экс-полицейского в кафе «Старый замок»

В эти минуты в Кировском районном суде решается вопрос об аресте подозреваемого в причастности к резонансному преступлению, совершенному в ночь на 8 января в кафе «Старый замок». Задержанный – 36-летний Владимир Оганесян.
Напомним, в ходе массовой драки в кафе получил 

13 января 2017, 03:34
В Самаре подозреваемого в изнасиловании 17-летней арестовали на два месяца

В Самаре подозреваемого в изнасиловании 17-летней арестовали на два месяца

9 октября около полудня на улице Запорожской неизвестный ударил 17-летнюю девушку бутылкой по голове, затащил в заброшенное здание и надругался. По подозрению в изнасиловании задержали 34-летнего местного жителя. 
19 октября 2016, 04:54
Самарец задушил бойфренда дочери проволокой, а разделал его тело ножовкой

Самарец задушил бойфренда дочери проволокой, а разделал его тело ножовкой

Сегодня Кировский районный суд Самары заключил под стражу дворника Александра Казаковцева, которого обвиняют в убийстве. По версии следствия, он поссорился с 49-летним бойфрендом своей дочери. Он был против их отношений и решил этот вопрос кардинальным образом - задушил гостя металлической 

6 октября 2016, 09:25
АСВ выплатило обманутым вкладчикам «Волжского социального банка» 520 млн рублей

АСВ выплатило обманутым вкладчикам «Волжского социального банка» 520 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило клиентам «Волжского социального банка» (ВСБ) 520,5 миллионов рублей. Речь идет о кредиторах первой очереди, их в списке 681, суммарная задолженность перед ними составляет 1 миллиард 622 миллиона рублей.

Во второй очереди всего 10 
21 сентября 2015, 04:59
Продолжается распродажа имущества Волжского социального банка

Продолжается распродажа имущества Волжского социального банка

Российское Агентство по страхованию вкладов объявило повторные торги по распродаже имущества Волжского социального банка с дисконтом 10%. На продажу выставлено 43 лота общей стоимостью примерно 275 миллионов рублей - это ценные бумаги банка, недвижимое имущество, автомобили и мебель. Напомним, Банк России 
3 июля 2015, 11:49
Вкладчики Волго-Камского и Волжского социального банков до сих пор пытаются получить страховые возмещения

Вкладчики Волго-Камского и Волжского социального банков до сих пор пытаются получить страховые возмещения

Оба лишились лицензии еще в 2013 году с разницей меньше месяца. Спустя полгода были возбуждены уголовные дела - в бюджетах кредитных учреждений обнаружились дыры. Вкладчики лопнувших банков обратились за страховыми возмещениями, однако многим ответили, что сведений о вкладах нет либо 

26 января 2015, 07:51
Кредитный портфель Волжского социального банка никого не заинтересовал

Кредитный портфель Волжского социального банка никого не заинтересовал

Агентству по страхованию вкладов (АСВ) не удалось продать кредитный портфель признанного банкротом Волжского социального банка. На аукцион с почти тысячей лотов общей стоимостью в 3 миллиарда 600 миллионов рублей не подано ни одной заявки. Повторные торги с 10-процентным дисконтом назначены 

25 ноября 2014, 09:25
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