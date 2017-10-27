Самарские банки отчитались по итогам работы в сентябре. Самый большой объем вкладов в «АктивКапитал Банке» - более 23 миллиардов рублей. Вторую строчку занимает «Газбанк», граждане доверили ему свыше 20 миллиардов рублей. На третьем месте "Кошелев" с показателем 17 миллиардов 617 миллионов. По объему выданных кредитов по-прежнему лидирует входящий в группу "Сосьете женераль" "Русфинансбанк", с портфелем более 109.5 миллиардов рублей. И в самарский рейтинг вернулся "Автовазбанк" - напомним, в 2015 году его приобрел "Промсвязьбанк", все это время шел процесс реорганизации. По объемам выданных кредитов он оказался сразу на второй строчке. На третьей позиции "АктивКапитал", на четвертой "Газбанк". Если говорить о чистой прибыли - то первое место занимает "Русфинанс", к слову, в августе он показывал убытки. За ним идет "Тольяттихимбанк", замыкает тройку лидеров "Газбанк".
Итоги работы банков Самарской области в сентябре 2017 г.
Объем вкладов
"АктивКапитал Банк" – 23,1 млрд. руб.
"Газбанк" - 20 млрд. руб.
"Кошелев-Банк" 17,617 млрд. руб.
Кредитный портфель
"Русфинанс Банк" 109,589 млрд. руб
"Банк АВБ" 71,691 млрд. руб.
"АктивКапитал Банк" 22,5 млрд. руб
"Газбанк" 20,457 млрд. руб.
Чистая прибыль
"Русфинанс Банк" - 203 млн. руб
"Тольяттихимбанк" – 130,3 млн. руб.
"Газбанк" – 69,6 млн. руб.
|
Названа общая сумма долга лопнувших самарских банков
Суммарная задолженность ликвидированных самарских региональных банков перед вкладчиками и кредиторами на настоящий момент превышает 36 миллиардов рублей. Такие данные содержатся в отчетах их конкурсных управляющих. При этом самый большой долг у тольяттинского «Фиа-Банка» - более 17 миллиардов рублей. На второй …
|
26 октября 2017, 04:45
|
Российские банки приступили к сбору биометрических данных клиентов
В ряде отечественных финансово-кредитных организаций начали сбор биометрических данных своих клиентов. Об этом рассказывают "Известия".
|
26 октября 2017, 09:10
|
В банки из топ-20 пытались внедрить «плохого кролика»
В ночь на 25 октября новый вирус-шифровальщик BadRabbit (в переводе "плохой кролик") попытался атаковать российские банки, входящие в топ-20. Информацию об этом распространили федеральные СМИ со ссылкой на руководство компании, которая занимается предотвращением киберпреступлений. Зараженные файлы начали приходить в кредитные …
|
25 октября 2017, 12:33
|
Вирус-вымогатель Bad Rabbit атаковал крупнейшие российские банки
Вирус-вымогатель Bad Rabbit попытался атаковать инфраструктуру ряда крупных отечественных финансово-кредитных учреждений из ТОП-20. Об этом рассказывают российские СМИ со ссылкой на экспертов компании Group IB.
|
25 октября 2017, 11:11