Российские банки приступили к сбору биометрических данных клиентов В ряде отечественных финансово-кредитных организаций начали сбор биометрических данных своих клиентов. Об этом рассказывают "Известия".

Как отмечается, пока проводится тестирование в рамках пилотного проекта, а полномасштабный сбор изображений лица и голосовых данных россиян стартует только в следующем году. Эксперты считают, …