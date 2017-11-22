Управляющие компании отстранят от сбора средств за услуги ЖКХ В связи с ростом долгов россиян за «коммуналку», в Минстрое собираются исключить из цепочки оплаты за ЖКХ счета управляющих компаний. Об этом рассказывают "Известия".

Как отмечается, рост задолженности составил 20% и находится на уровне 1,2 трлн рублей.

В числе основных …