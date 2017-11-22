Когда будет упразднена схема долевого строительства и осуществится переход к проектному банковскому финансированию, цена квадратного метра в новых домах может подняться в среднем на 7-8%. Такой прогноз озвучил заместитель руководителя Минстроя Никита Стасишин в беседе с народными избранниками.
По словам главы министерства, тема отмены долевого строительства в настоящее время является едва ли не основной для его ведомства. Ведь следует оценивать объемы и качество жилья, и параллельно стремиться к его доступности не только посредством ипотечных ставок. Как резюмировал представитель Минстроя, во многом ситуация будет обусловлена предложениями тех или иных финансово-кредитных структур.
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