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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Кто защитит российских дольщиков?

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Как сообщает пресс-служба 

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В Самарской области может появиться новый проблемный объект долевого строительства

В Самарской области может появиться новый проблемный объект долевого строительства
 
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В Самаре решали вопросы долевого строительства

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Один из самых проблемных ЖК – «Солнечная долина», что в Волжском районе. 406 

2 июня 2016, 03:45
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