Российская столица поднялась на 15 позиций в рейтинге самых дорогих городов мира, оказавшись на 98-й позиции. Как информируют отечественные СМИ со ссылкой на исследование агентства "Economist Intelligence Unit (EIU)", это говорит о существенном росте стоимости жизни в Москве.
В тройку наиболее дорогих городов планеты попали Сингапур, Гонконг и Цюрих. Далее идут Токио и Осака. За ними называются Женева, Париж, Нью-Йорк и Копенгаген.
В число наиболее дешевых составители рейтинга включили Алма-Ату, Лагос (Нигерия), Бангалор, Карачи, Мумбай, Киев, Бухарест и Нью-Дели. Как отмечают эксперты EIU, на стоимость жизни в различных городах мира оказывает влияние колебание цен на нефть и сырьевые товары, а также ряд других факторов. Остается отметить, что Сингапур уже четвертый год удерживает «пальму первенства» в этом своеобразном состязании.
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