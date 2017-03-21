Это рекордное падение за последние 7 лет.

По данным Росстата, в последний раз доходы уменьшались быстрее только в декабре 2008 года. При этом эксперты отмечают, что падение непрерывно продолжается в течение 22 месяцев. Замедляются темпы роста средней заработной платы. В …