В Deutsche Bank подсчитали, во сколько обойдется свидание в Москве Стоимость одного свидания для пары в российской столице составит порядка $76,8 (или 4500 рублей по сегодняшнему курсу). Об этом говорят результаты исследования Deutsche Bank, который каждый год составляет так называемый «Индекс свидания».

Подсчет ведется исходя из стоимости проезда на такси, …