12
34
22
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
              d8b   .d8888b.    .d8888b.   Y88b   d88P   .d8888b.     888888 
              Y8P  d88P  Y88b  d88P  Y88b   Y88b d88P   d88P  Y88b      "88b 
                   888    888       .d88P    Y88o88P    Y88b.            888 
  .d88888    8888  Y88b. d888      8888"      Y888P      "Y888b.         888 
 d88" 888    "888   "Y888P888       "Y8b.      888          "Y88b.       888 
 888  888     888         888  888    888      888            "888       888 
 Y88b 888     888  Y88b  d88P  Y88b  d88P      888      Y88b  d88P       88P 
  "Y88888     888   "Y8888P"    "Y8888P"       888       "Y8888P"        888 
      888     888                                                      .d88P 
      888    d88P                                                    .d88P"  
      888  888P"                                                    888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В пещерах Урала обнаружен древний гибрид бизона и тура

В пещерах Урала обнаружен древний гибрид бизона и тура

Специалисты сделали генетический анализ останков древнего бизона, обнаруженных в пещерах Урала. Как в итоге было установлено, часть из них принадлежит прежде неизвестной палеонтологам разновидности древних бизонов — гибриду первобытного бизона и тура.
До этого времени ученые полагали, что в одну 

11 мая 2017, 03:17
Строительство крупного газопровода в Албании приостановлено из-за археологической находки

Строительство крупного газопровода в Албании приостановлено из-за археологической находки

В Албании в результате обнаружения следов древнего поселения на востоке страны приостановлено сооружение крупного газопровода. Об этом информирует Associated Press.
Как отмечают археологи, в населенном пункте под названием Туран найдена имеющая большую историческую ценность керамика. Она датируется ранним железным веком 

11 мая 2017, 08:43
В центре Москвы найден слон XVI века

В центре Москвы найден слон XVI века

Столичные исследователи рассказали об обнаружении в центре Москвы шахматной фигуры слона XVI века, в которой находились серебряные монеты. Клад относится к эпохе Ивана Грозного.
Монеты были внутри полой костяной фигуры. Ее нашли случайно в строительной траншее при ремонте коммуникаций.
Все 

10 мая 2017, 12:19
В Deutsche Bank подсчитали, во сколько обойдется свидание в Москве

В Deutsche Bank подсчитали, во сколько обойдется свидание в Москве

Стоимость одного свидания для пары в российской столице составит порядка $76,8 (или 4500 рублей по сегодняшнему курсу). Об этом говорят результаты исследования Deutsche Bank, который каждый год составляет так называемый «Индекс свидания».
Подсчет ведется исходя из стоимости проезда на такси, 

5 мая 2017, 03:34
Археологи нашли в Египте погребальный сад эпохи фараонов

Археологи нашли в Египте погребальный сад эпохи фараонов

В Египте ученые обнаружили уникальный объект периода Среднего царства – погребальный сад. Это первая подобная археологическая находка в регионе.
Такие сады имели большое символическое значение в процессе обрядов погребения для древних правителей. Объект представляет собой площадку, разделенную на небольшие квадраты.

5 мая 2017, 09:30
В США откопали уникального мастодонта

В США откопали уникального мастодонта

Археологи из Соединенных Штатов и Австралии обнаружили следы деятельности древнейших американцев. В Северной Америке ученые откопали кости крупного млекопитающего мастодонта, обработанные орудиями человека.
Исследования велись в штате Калифорния. На костях доисторического животного были повреждения, появившиеся явно не природным путём. Останки 

27 апреля 2017, 03:43
Москва поднялась на 15 позиций в рейтинге самых дорогих городов мира

Москва поднялась на 15 позиций в рейтинге самых дорогих городов мира

Российская столица поднялась на 15 позиций в рейтинге самых дорогих городов мира, оказавшись на 98-й позиции. Как информируют отечественные СМИ со ссылкой на исследование агентства "Economist Intelligence Unit (EIU)", это говорит о существенном росте стоимости жизни в Москве.
В тройку 

21 марта 2017, 02:25
Биологи МГУ нашли в Тверской области неизвестный науке вид гриба

Биологи МГУ нашли в Тверской области неизвестный науке вид гриба

Ученые МГУ имени М. Ломоносова открыли в Тверской области неизвестный ранее официальной науке вид гриба - Entoloma krutiсianum. Целью научной экспедиции было исследование разнообразия грибов северо-западной части этого региона.
Неожиданное открытие было сделано во мхах елового леса близ населенного пункта 

13 января 2017, 01:50
Морские биологи открыли шесть новых видов глубоководных животных

Морские биологи открыли шесть новых видов глубоководных животных

Морские биологи из Англии открыли шесть новых видов животных, которые живут в горячих подводных источниках на трехкилометровой глубине в юго-западной части Индийского океана.
Океанологи смогли отыскать неизвестных официальной науке существ вокруг «черных курильщиков», гидротермальных источников высотой в несколько метров. В 

16 декабря 2016, 05:15
Ученые открыли самый древний источник воды на Земле

Ученые открыли самый древний источник воды на Земле

Ученые из Университета Торонто обнаружили на территории Канады самый старый на Земле источник воды возрастом 2 млрд лет. Возраст родника, который до недавнего времени признавался наиболее древним, составляет около 1,5 млрд лет. Но обнаруженный родник оказался гораздо старше. Несмотря на 

15 декабря 2016, 02:01
Плацкарт Самара – Москва подорожает примерно на 60 рублей

Плацкарт Самара – Москва подорожает примерно на 60 рублей

С 1 января 2017 года на 4 процента подорожают билеты в плацкартных и общих вагонах поездов российской железной дороги. Такой уровень индексации утвердило правление ФАС. Теперь стоимость плацкарта из Самары до Москвы станет дороже примерно на 60 рублей. Сейчас в 

2 декабря 2016, 12:01
В центре Москвы обнаружен клад из товарных пломб XIX века

В центре Москвы обнаружен клад из товарных пломб XIX века

В центре Москвы, на Софийской набережной, ученые-археологи обнаружили клад из 196 свинцовых пломб, предположительно, времен Отечественной войны 1812 года. Как говорят специалисты, товарные пломбы из свинца могли собирать в тайник, чтобы отлить из них пули.
Общий вес обнаруженной учеными находки 

22 ноября 2016, 12:12
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна