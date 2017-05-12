Столичные археологи обнаружили в Китайгородской стене 5 тайных комнат. Одну из них, возможно, откроют для посетителей, информирует пресс-служба Департамента капремонта Москвы.
Как поясняют специалисты, подобные помещения помогали защитникам города в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостных построек. Крепость является массивным сооружением, а потому подкопы и тайные комнаты нельзя было оборудовать в большом количестве, ведь это могло ослабить конструкцию. Их делали компактными, через определенные промежутки, таким образом, чтобы можно было вести прослушку. Некоторые из них позволяли выходить наружу или подниматься наверх.
Кстати, тайные комнаты находили в Москве и раньше. Это открытие, уверены археологи, также не будет последним в процессе их изысканий.
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