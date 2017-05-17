Часть древнего кладбища XVII века, а также руины церкви Спаса Преображения нашли исследователи на улице Сретенке в российской столице в процессе работ по благоустройству. Об этом рассказывают отечественные издания.
Как отмечается, при осмотре старых коммуникаций в грунте были обнаружены остатки разрушенного в начале прошлого столетия исторического некрополя. В траншее нашли кости животных и разрозненные останки людей, датируемые XVII-XX веками. Все человеческие останки будут перезахоронены, говорится в официальном сообщении.
Рядом с кладбищем открыт фундамент церкви Спаса Преображения, которую возвели в 1681 году. В 1935 году храм взорвали, а на его месте появилось учебное заведение.
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