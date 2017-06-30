Единый портал по интернет-операторам планирует создать Минкомсвязи В Минкомсвязи собираются до конца года создать единый портал, где каждый желающий получит возможность познакомиться со всем спектром услуг от телефонной связи до доступа в Сеть. На новый проект запланировано, по предварительным оценкам, до 116 млн. рублей.

Главным назначением такой …