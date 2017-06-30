В России появится единый для всей страны короткий номер телефона справочной службы – 122. В настоящее время у каждого региона своя городская справочная служба.
Проект соответствующего документа представили в Минкомсвязи. Таким образом, приказ от 17 ноября 2006 года о российской системе и плане нумерации пополнился новым номером. По нему можно будет связаться с региональной информационно-справочной службой.
Отметим также, что сейчас упомянутый приказ подразумевает работу на всей территории страны номера 112 (по нему можно обратиться за любой экстренной помощью), а также специализированных номеров оперативных служб: 101, 102, 103 и 104.
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