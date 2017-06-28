Ресурсы для развития ЖКХ недостаточно эффективно используют в 56 российских регионах. Так утверждают специалисты Минэкономразвития после сравнительного анализа коммунального комплекса субъектов Российской Федерации.
Как установили в министерстве, 26 регионов содержат коммунальное хозяйство на неудовлетворительном уровне при довольно высокой ресурсной обеспеченности за счет доходов от ЖКХ и субсидий. В оставшихся 33 регионах из указанной «неэффективной» группы состояние коммунального комплекса признано удовлетворительным, впрочем, это достигается путем систематического вливания ресурсов. В неудовлетворительном состоянии из-за недостатка средств коммунальная система находится лишь в 7 регионах, говорят результаты масштабного исследования.
Наименее эффективно деньги на ЖКХ тратят в Коми и Архангельской области. А вот лучшими признаны Чувашия, Белгородская и Тульская области, а также Севастополь. Чтобы повысить уровень жилищно-коммунального обслуживания, Минэкономразвития предлагает вместо постоянного роста тарифов и увеличения субсидий уделить внимание тому, как тратятся средства. Иными словами, сделать более жестким контроль и оптимизировать административное управление на местах.
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