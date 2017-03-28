В мексиканской пещере обнаружен вход в параллельный мир Ученые до сих пор не смогли изучить так называемый «вход в параллельный мир», обнаруженный в Мексике в Пещере ласточек. Найденные там двадцать лет назад объекты сложно исследовать из-за высокой скорости их передвижения.

По словам ученых, неустановленная форма жизни перемещается по …