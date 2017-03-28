6
20
28
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
6 + 8 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые выяснили настоящее отношение кошек к хозяевам

Ученые выяснили настоящее отношение кошек к хозяевам

Ученые из Соединенных Штатов выяснили истинное отношение домашних кошек к хозяевам. Об итогах этого исследования рассказывается в издании Behavioural Processes.
По наблюдениям специалистов, для кошек очень важен социальный контакт с человеком, от которого животные получают большое удовольствие. В процессе своих 

28 марта 2017, 03:41
Ученые: Россия сможет прожить без ГМО еще сто лет

Ученые: Россия сможет прожить без ГМО еще сто лет

Богатый природный потенциал России даст возможность нашему населению прожить без продуктов на основе ГМО еще не менее ста лет. Так утверждают ученые Российской академии наук.
Специалисты отмечают, что Российская Федерация располагает беспрецедентным объемом земельных ресурсов. Именно они позволят в обозримой 

28 марта 2017, 03:34
Палеонтологи обнаружили «парк Юрского периода» на побережье Австралии

Палеонтологи обнаружили «парк Юрского периода» на побережье Австралии

На территории Австралии ученые нашли следы 21 вида динозавров. Они располагаются на 25-километровом участке береговой линии к северу от Брума, сообщает издание Journal of Vertebrate Paleontology.
Палеонтологи установили различные типы следов доисторических животных, в числе которых - единственное свидетельство существования 

28 марта 2017, 01:59
Ученые открыли электрическую луну в Солнечной системе

Ученые открыли электрическую луну в Солнечной системе

Американские ученые разработали математическую модель внеземного явления, которое уже много лет интересует планетологов. Речь идет об аномальной ориентации песчаных дюн в экваториальном поясе Титана.
Дюны, расположенные против направления основных приповерхностных ветров, считаются только одной из огромного количества тайн этого спутника 

28 марта 2017, 11:31
В мексиканской пещере обнаружен вход в параллельный мир

В мексиканской пещере обнаружен вход в параллельный мир

Ученые до сих пор не смогли изучить так называемый «вход в параллельный мир», обнаруженный в Мексике в Пещере ласточек. Найденные там двадцать лет назад объекты сложно исследовать из-за высокой скорости их передвижения.
По словам ученых, неустановленная форма жизни перемещается по 

19 декабря 2016, 09:59
В Каповой пещере в Башкирии обнаружили новый слой наскального изображения

В Каповой пещере в Башкирии обнаружили новый слой наскального изображения

Ученые закончили очередной этап очистки известной Каповой (Шульган-Таш) пещеры от современных граффити. В процессе работ специалисты обнаружили на западной стене зала Знаков ранее неизвестный фрагмент наскального изображения. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Минкультуры РБ.
По словам руководителя экспедиции Эудаля Гийамета, выявленный 

16 ноября 2016, 01:09
Археологи в Крыму обнаружили древний «портал» в подземный мир

Археологи в Крыму обнаружили древний «портал» в подземный мир

Ученые нашли в крымских горах на хребте Кара-Тау неизвестную прежде карстовую пещеру. Оказалось, что здесь находится древний храм - своеобразный «портал» в подземный мир. Специалисты наткнулись на пещеру случайно, почувствовав сильный поток холодного воздуха. Пробравшись внутрь, исследователи сделали сенсационное открытие.

20 октября 2016, 01:54
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна