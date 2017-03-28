Российские спелеологи утверждают, что так называемая пещера Веревкина, которая находится в Абхазии, может оказаться рекордсменом по глубине. Пока исследователи достигли отметки минус 1832 метра, что соответствует лишь 2-му месту рейтинга, однако воздушная тяга красноречиво говорит о том, что пещера имеет продолжение.
Последняя экспедиция здесь была в феврале 2017-го. Следующее посещение ученые наметили на август. Как они полагают, на тот момент уровень воды в донной части образования спадет и даст возможность специалистам продвинуться дальше.
К будущей экспедиции также подключится португальский энтомолог для исследования нового вида жуков, которые были найдены во время прошлого спуска. Не исключено, что в пещере есть и другие неизвестные науке виды насекомых.
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