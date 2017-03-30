Обнаруженная на крымской палеолитической стоянке Заскальная VI кость ворона со специфическими насечками говорит о наличии чувства прекрасного у неандертальцев. Как рассказывает издание PLOS ONE, такое умозаключение сделала международная группа археологов, работающая в этом регионе.
Находка, на которую наткнулись исследователи в пещере, имеет возраст 38-43 тыс. лет. Это часть кости ворона с шестью насечками, которые древний житель сделал преднамеренно. Как считают специалисты, насечки, расположенные на различном расстоянии друг от друга, сделаны неандертальцем в важный момент его жизни.
Отмечено, что две насечки на этом артефакте возникли гораздо позже остальных. Их нанесли с целью сделать одинаковыми интервалы между уже имеющимися отметинами. В свою очередь, этот факт может говорить о наличии чувства прекрасного у неандертальцев и их стремлении к наведению порядка.
Вместе с тем, назначение насечек ученые пока не разгадали. Они могли являться элементами декора, указывающего на принадлежность предмета хозяину.
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