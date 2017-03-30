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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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В субботу по всей стране отметили трехлетнюю годовщину возвращения Крыма в границы России

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20 марта 2017, 06:18
В 2017 году Крым ожидает шесть миллионов туристов

В 2017 году Крым ожидает шесть миллионов туристов

В Крыму прогнозируют рост туристического потока в текущем году. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на встрече с журналистами.
По прогнозам Аксенова, число тех, кто выразит желание отдохнуть на полуострове, может достичь шести миллионов человек. Об этом говорят данные 

15 марта 2017, 05:13
В День воссоединения Крыма с Россией в Самаре пройдет танцевальный баттл

В День воссоединения Крыма с Россией в Самаре пройдет танцевальный баттл

Ровно за месяц до исторической даты воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в Самаре стартовала уникальная молодежная акция – конкурс команд современного уличного танца, финал которого пройдет 18 марта на самой большой площади Европы – имени Куйбышева.
Третью годовщину воссоединения 

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Ученые: в ДНК человека остается все меньше генов неандертальцев

Ученые: в ДНК человека остается все меньше генов неандертальцев

Ученые определили, что из ДНК современных людей начинают постепенно исчезать гены неандертальцев, что происходит из-за естественного отбора. По мнению исследователей, в скором времени в геноме человека не останется и следа от ДНК неандертальцев.

Специалист из университета Калифорнии Грэм Куп утверждает, что 

9 ноября 2016, 04:20
Ученые: Наши предки скрещивались с неизвестным науке видом людей

Ученые: Наши предки скрещивались с неизвестным науке видом людей

Ученые из Испании проанализировали фрагменты ДНК проживающих в Австралии и Океании людей. Результаты привели их к удивительному выводу. Оказалось, что наши предки скрещивались с неизвестным видом Homo. Подробное исследование опубликовано в журнале Nature Genetics.
Изучив ДНК, испанские генетики обнаружили последовательности 

27 июля 2016, 12:26
Ученые: Неандертальцы вымерли из-за вредной мутации генов

Ученые: Неандертальцы вымерли из-за вредной мутации генов

Ученые сообщили новое предположение о причинах вымирания вида неандертальцев. Они считают, что их геном содержал вредные мутации, которые постепенно снижали плодовитость. Результаты исследования опубликованы в журнале Genetics.
Проведенный ранее анализ ДНК показал, что неандертальцы нередко практиковали инцест, вследствие чего были 

19 июля 2016, 10:11
Современный человек унаследовал от неандертальцев плохие гены

Современный человек унаследовал от неандертальцев плохие гены

Специалисты Стэнфордского университета утверждают, что современный человек унаследовал от своего доисторического предка «вредные» гены, повлиявшие на репродуктивную систему. Часть генов передавалась в процессе сексуальных контактов гоминидов с неандертальцами.
Исследователи убеждены, что пагубный ген по сей день создает определенные помехи приспособленности отдельных 

7 июня 2016, 11:51
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