В Керченской бухте около мыса Ак-Бурун во время археологических работ обнаружен большой фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины. По мнению экспертов, это может быть изображение древнегреческого божества, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Руководитель подводного отряда Института археологии РАН Сергей Ольховский говорит, что в детальном исследовании артефакта будут участвовать ведущие специалисты по древнегреческому искусству. Сейчас ученые считают, что терракотовая голова изготовлена в Малой Азии в V веке до н.э..
Напомним, мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, окажется наиболее протяженным в РФ. Его длина составит девятнадцать километров.
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