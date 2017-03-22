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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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В субботу по всей стране отметили трехлетнюю годовщину возвращения Крыма в границы России

В субботу по всей стране отметили трехлетнюю годовщину возвращения Крыма в границы России

В Самаре главное торжество прошло на площади Куйбышева. Там собрались почти 10 тысяч горожан.
На один день самая большая площадь Европы превратилась в огромную танцевальную площадку. В честь трехлетия воссоединения Крыма с Россией студенты самарских вузов провели уличный дэнс-батл.
Впервые 

20 марта 2017, 06:18
Археологи обнаружили на дне Янцзы золото династии Мин

Археологи обнаружили на дне Янцзы золото династии Мин

Китайские ученые нашли на дне притока реки Янцзы свыше 10 тысяч артефактов старше 300 лет, сообщает агентство Синьхуа. Речь идет о золотых, серебряных и бронзовых монетах и украшениях, а также металлическом холодном оружии.
Находку сделали недалеко от города Чэнду. Предположительно, 

20 марта 2017, 09:32
В 2017 году Крым ожидает шесть миллионов туристов

В 2017 году Крым ожидает шесть миллионов туристов

В Крыму прогнозируют рост туристического потока в текущем году. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на встрече с журналистами.
По прогнозам Аксенова, число тех, кто выразит желание отдохнуть на полуострове, может достичь шести миллионов человек. Об этом говорят данные 

15 марта 2017, 05:13
В Китае скончались четверо расхитителей древней гробницы

В Китае скончались четверо расхитителей древней гробницы

В КНР, на юго-западе провинции Гуйчжоу, 4 человека скончались после попытки разграбления древней гробницы. Как сообщают местные издания, злоумышленники хотели завладеть сокровищами, относящимися к эпохе династии Сун.
Несколько человек обратились в лечебное учреждение с признаками отравления. Врачам они сказали, что 

9 марта 2017, 10:54
В День воссоединения Крыма с Россией в Самаре пройдет танцевальный баттл

В День воссоединения Крыма с Россией в Самаре пройдет танцевальный баттл

Ровно за месяц до исторической даты воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в Самаре стартовала уникальная молодежная акция – конкурс команд современного уличного танца, финал которого пройдет 18 марта на самой большой площади Европы – имени Куйбышева.
Третью годовщину воссоединения 

20 февраля 2017, 06:10
Ученые пытаются раскрыть тайну нетипичных захоронений на Ямале

Ученые пытаются раскрыть тайну нетипичных захоронений на Ямале

На Ямале обнаружен загадочный некрополь эпохи палеолита. Три девушки и мужчина были погребены нетипичным для тундры образом - в скорченном, а не прямом состоянии. Они имели очень серьезные дефекты скелета, обусловленные болезнями и травмами.
Раскопки велись в поселении Юръ-Яха III 

17 февраля 2017, 03:07
Кости живших 3 тысячи лет назад крокодилов обнаружили в Китае

Кости живших 3 тысячи лет назад крокодилов обнаружили в Китае

Кости крокодилов, возраст которых оценивается примерно в 3 тысячи лет, ученые нашли в процессе археологических раскопок. Это случилось в китайской провинции Шэньси.
Как говорят ученые, уникальная находка относится к эпохе династии Западная Чжоу. Она правила с 11 века до нашей 

6 февраля 2017, 09:32
В Самарской области нашли могилы «древнейших аристократов»

В Самарской области нашли могилы «древнейших аристократов»

Самарские археологи рассказали об исследовании погребений медно-каменного века, обнаруженных в Безенчукском районе у села Екатериновка. Раскопки памятника «Екатериновский мыс» ведутся с 2013 года. В могилах обнаружены архаичные символы власти – навершия скипетров. Найдено захоронение «древнейших аристократов», которые жили еще до 

2 февраля 2017, 04:20
Российские ученые предложили культурное наследие хранить на Луне

Российские ученые предложили культурное наследие хранить на Луне

Специалисты из МИФИ и Института астрономии Российской Академии наук выступили с предложением хранить мировое культурное наследие на Луне. Ученые убеждены, что естественный спутник нашей планеты сможет оказаться очень хорошим музеем.
По словам представителей научного сообщества, держать всевозможные артефакты, предметы, представляющие 

20 января 2017, 01:42
В Самаре автовладельцам начали выдавать номера с кодом Крыма

В Самаре автовладельцам начали выдавать номера с кодом Крыма

В Самаре автомобилистам начали выдавать номера для машин с кодом республики Крым - 82. Дело в том, что все регистрационные знаки с традиционным числом 163, изготовленные для выдачи в 2016 году, уже разобраны. Аналогичная ситуация, как выяснилось, и в других 

15 декабря 2016, 12:28
Сегодня может решиться судьба крымского золота скифов

Сегодня может решиться судьба крымского золота скифов

Сегодня в столице Голландии пройдет очередное судебное заседание, на котором может быть определена историческая принадлежность легендарной коллекции скифского золота. Вернуться в Крым артефакты должны были до 1 июня 2014 года, но после присоединения Крыма к России права на сокровища, вывезенные 

14 декабря 2016, 02:01
Археологи обнаружили в Греции ранее неизвестный древний город

Археологи обнаружили в Греции ранее неизвестный древний город

Шведские ученые из Гетеборгского университета нашли в Центральной Греции древний город, о котором прежде ничего не было известно. Он расположен на 50 км севернее Афин, недалеко от города Кардицы.
Ученые называют открытие сенсационным и говорят, что оно может перевернуть представления 

13 декабря 2016, 05:12
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