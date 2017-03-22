В 2017 году Крым ожидает шесть миллионов туристов В Крыму прогнозируют рост туристического потока в текущем году. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на встрече с журналистами.

По прогнозам Аксенова, число тех, кто выразит желание отдохнуть на полуострове, может достичь шести миллионов человек. Об этом говорят данные …