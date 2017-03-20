В Самаре главное торжество прошло на площади Куйбышева. Там собрались почти 10 тысяч горожан.
На один день самая большая площадь Европы превратилась в огромную танцевальную площадку. В честь трехлетия воссоединения Крыма с Россией студенты самарских вузов провели уличный дэнс-батл.
Впервые в торжествах приняла участие делегация из Крыма во главе с министром курортов и туризма Сергеем Стрельбицким. Как отметил губернатор Самарской области Николай Меркушкин, для помощи Крыму жители региона собрали в течение первых трех недель после воссоединения больше 60 млн рублей. Сакский район стал побратимом губернии.
Губернатор наградил всех участников танцевального марафона. Победителем стала команда Самарского социально-педагогического университета. Всем составом в этом году они смогут посетить Крым. А в финале праздника вся площадь Куйбышева закружилась в Севастопольском вальсе.
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