Американские ученые, занимающиеся анализом библейских текстов, намерены перевести и опубликовать 28 неизвестных ранее свитков Мертвого моря. По предварительным оценкам, возраст артефактов может достигать 2 тысяч лет.
Документы станут достоянием общественности в следующем году. Впрочем, уже в ближайших научных публикациях появится описание ряда фрагментов.
Для справки отметим: свитки Мертвого моря (Кумранские рукописи) - это тексты с описанием жизни первых христиан. Кроме того, сюда входят древнееврейские мифы и отрывки из Евангелия, описывающие быт и верования иудейской секты ессеев.
Эти документы обнаруживали, начиная с 1947 года, в пещерах в Иудейской пустыне около Мертвого моря, отсюда и название.
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