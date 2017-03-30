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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 марта 2017г 
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Ученые обнаружили «двойника» Земли с адскими условиями жизни

Ученые обнаружили «двойника» Земли с адскими условиями жизни

Американские ученые обнаружили в созвездии Весов планету с невыносимыми условиями жизни, существование на которой, однако, вполне возможно. Речь идет о красном карлике под наименованием Глизе 581С.
Небесное тело способно оказаться адекватной заменой Солнцу. При этом скалистая планета, которая перемещается вокруг 

30 марта 2017, 09:45
Ученые: пауки могут съесть человечество за 1 год

Ученые: пауки могут съесть человечество за 1 год

Группа европейских ученых провела серию исследований и пришла к выводу, что пауки способны съесть людей всего за один год. В реальности такой сценарий гибели человечества маловероятен, однако итоги работы специалистов весьма любопытны.
В ходе анализа большого массива данных биологи установили, 

30 марта 2017, 09:42
В Северной Каролине сфотографирован НЛО, разделившийся на две части

В Северной Каролине сфотографирован НЛО, разделившийся на две части

Уфолог из Соединенных Штатов во время изучения звездного неба сфотографировал НЛО, которое разделилось на две части. Как рассказывают американские информагентства, исследователь уже не раз фиксировал на камеру загадочные явления.
На днях он запечатлел перемещение яркого объекта, две части которого после 

29 марта 2017, 05:20
Ученые выдвинули неожиданную теорию появления секса

Ученые выдвинули неожиданную теорию появления секса

Австралийские ученые озвучили неожиданную теорию возникновения секса на Земле. По этой версии, половое размножение оказалось альтернативой бесполому из-за угроз инфекционных заболеваний.
Серию исследований провели специалисты Университета Аделаиды. Они разработали математическую модель и пришли к умозаключению, что секс стал именно реакцией 

29 марта 2017, 03:31
Бультерьер загрыз хозяина в эфире BBC TV

Бультерьер загрыз хозяина в эфире BBC TV

Стаффордширский бультерьер набросился на хозяина и причинил ему смертельные ранения, когда мужчина давал интервью в эфире английского телеканала. Кровавая трагедия случилась в британской столице на глазах у сотрудников BBC TV.
41-летний мужчина был доставлен в стационар, но через пару часов 

29 марта 2017, 09:31
Ученые выяснили настоящее отношение кошек к хозяевам

Ученые выяснили настоящее отношение кошек к хозяевам

Ученые из Соединенных Штатов выяснили истинное отношение домашних кошек к хозяевам. Об итогах этого исследования рассказывается в издании Behavioural Processes.
По наблюдениям специалистов, для кошек очень важен социальный контакт с человеком, от которого животные получают большое удовольствие. В процессе своих 

28 марта 2017, 03:41
В Госдуме предлагают ввести понятие «опасные породы собак»

В Госдуме предлагают ввести понятие «опасные породы собак»

Российские приюты для животных обяжут принимать животных от граждан, общественники получат право проверять условия содержания питомцев, а еще предлагается ввести термин «опасные породы собак». Все эти новшества предполагает новый законопроект.
Одним из основных его положений считается четкая трактовка понятия «жестокое 

22 марта 2017, 03:30
В Сызрани собаки откусили и съели голову пенсионера

В Сызрани собаки откусили и съели голову пенсионера

Сотрудники полиции проводят проверку по факту смерти 79-летнего мужчины в Сызрани. Его было тело обнаружено 4 марта на улице Декабристов, в сенях дома.

По предварительным данным, пенсионер скончался за неделю до того, как его нашли. Все это время его 
6 марта 2017, 10:41
В Сызрани собаки неделю ели своего умершего хозяина

В Сызрани собаки неделю ели своего умершего хозяина

Труп 79-летнего сызранца нашли в частном доме на улице Декабристов в субботу, 4 марта. Он был обезглавлен. По предварительным данным, мужчина скончался неделю назад. В течение недели тело грызли собаки, жившие на территории участка  погибшего. Силовикам предстоит провести проверку, из-за 

6 марта 2017, 05:29
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