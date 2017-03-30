Ученые из Нью-Йоркского университета в процессе недавних исследований узнали, что собаки способны испытывать не только радость или обиду, а имеют гораздо более широкий спектр чувств. Например, эти животные остро чувствуют свою вину.
Специалисты отмечают: если пес сделал что-то запрещенное, то об этом скажет его взгляд, а также поджатый хвост и явное проявление желания побыстрее реабилитироваться.
Прежде специалисты считали, что если собака прижимает уши к морде или зевает, то это является свидетельством стыда. Однако последние эксперименты свидетельствуют о том, что таким образом животное сигнализирует, что чего-то боится.
Таким образом, было доказано: эти питомцы могут испытывать довольно сложные эмоции. Собак характеризует ум и сообразительность, ведь некоторые из них даже могут строить планы на будущее, полагают эксперты.
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