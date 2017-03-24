На Земле сейчас идет необычная магнитная буря, возникшая из-за дыры на Солнце. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу Центра космической погоды РАН Сергея Гайдаша.
Отмеченное учеными явление обладает высокой интенсивностью, однако не угрожает метеочувствительным людям. Вместе с тем, буря представляет определенный интерес для специалистов вследствие необычной причины своего появления.
Ее спровоцировали не вспышки, а корональная дыра, проходящая по солнечному экватору. Кстати, по прогнозам, уже 29 или 30 марта на нашей планете может начаться еще другая аналогичная магнитная буря, причиной которой станет другая корональная дыра.
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