Семь больших магнитных бурь ожидается на Земле в 2016 году - МЧС В будущем году специалисты предрекают нашей планете семь мощнейших магнитных бурь. А в общей сложности в мире будет 40 геомагнитных бурь, о чем в преддверии новогодних праздников предупреждает центр «Антистихия» МЧС РФ. При этом отмечается: вероятность возникновения бури самой высшей …