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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 марта 2017г 
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Ученые доказали существование параллельных вселенных

Ученые доказали существование параллельных вселенных

Ученые смогли обосновать факт существования параллельных Вселенных. В подтверждение своей версии они приводят 3 главных фактора.
Вселенная появилась в бесконечности. Это дает экспертам возможность полагать, что из гигантского количества частиц могли возникнуть и прочие Вселенные.
Бесконечный ряд Вселенных могла создать 

24 марта 2017, 09:57
Ученые: активная половая жизнь улучшает женскую память

Ученые: активная половая жизнь улучшает женскую память

Регулярные сексуальные отношения способствуют укреплению женской памяти. Так утверждают канадские ученые после исследований с участием 78 женщин в возрасте до 30 лет.
Участницы должны были откровенно ответить на ряд вопросов о своей половой жизни. При дальнейшем анализе эксперты сопоставили полученные 

24 марта 2017, 09:52
Российский ученый получил полмиллиона на разработку супербатарейки

Российский ученый получил полмиллиона на разработку супербатарейки

Аспирант из Перми Алексей Сосунов разрабатывает высокоэффективные супербатарейки для автомобилей, квадрокоптеров и смартфонов. На реализацию проекта ему выделен грант в 500 тысяч рублей, рассказывают российские агентства.
Молодой исследователь победил в федеральной программе Фонда содействия инновациям «УМНИК-НТИ». В основе разработки лежит 

23 марта 2017, 05:27
На орбите зафиксирован таинственный летающий объект, следящий за МКС

На орбите зафиксирован таинственный летающий объект, следящий за МКС

Камеры Международной космической станции зафиксировали в минувшие сутки загадочный летающий объект, который находился на орбите Земли и, возможно, наблюдал за МКС. Снятый астронавтами ролик уфолог Джордж Грэхэм разместил в Интернете.
На видео можно различить таинственный объект неопределенной формы, который уже 

23 марта 2017, 05:24
Определена дата столкновения Земли и Марса

Определена дата столкновения Земли и Марса

Американские ученые сделали сенсационное заявление по поводу Земли и Марса. Эти планеты имеют все шансы столкнуться через несколько миллиардов лет.
Такое заявление сделал геофизик Стивен Майерс из Висконсинского университета, сообщает издание Scientific American. Исследователи полагают, что небольшие изменения кеплеровых элементов 

22 марта 2017, 10:17
В Канаде обнаружены участки земной коры времен образования планеты

В Канаде обнаружены участки земной коры времен образования планеты

Коллектив ученых из Канады и Соединенных Штатов обнаружил наиболее древний участок земной коры. Кусок литосферы находился на территории Канадского щита, который в свою очередь занимает северную часть Северо-Американской платформы.
По словам геофизиков, в найденных образцах есть компоненты возрастом в 4,2 

17 марта 2017, 11:30
Ученые выяснили, сколько человеку нужно загорать на солнце

Ученые выяснили, сколько человеку нужно загорать на солнце

Ученые из Испании определили оптимальное время для загара. Итоги соответствующего исследования появились в журнале Science of the Total Environment.
В процессе своей работы специалисты задались целью узнать оптимальную дозу витамина D, синтезируемого в человеческой коже под влиянием дневного света. В 

10 марта 2017, 03:28
Ученые установили точную дату конца света

Ученые установили точную дату конца света

Ученые из Соединенных Штатов назвали дату, когда на нашей планете настанет конец света. По их утверждению, жизнь на Земле прекратится по «вине» Солнца.
Как информирует издание Scientific Reports, ученые из США длительное время ведут исследования солнечной активности. Они считают, что 

13 февраля 2017, 11:55
Земле грозят уничтожением новые спутники, утверждают ученые

Земле грозят уничтожением новые спутники, утверждают ученые

Ученые нашли несколько квазиспутников нашей планеты, которые систематически пересекают земную орбиту. Об этом информируют иностранные научные издания.
Один из таких спутников получил наименование Круитни. Его диаметр всего 5 километров, что по космическим меркам очень мало. Однако, по подсчетам астрономов, падение 

13 февраля 2017, 10:08
Геофизики спрогнозировали катастрофу на Земле к 2050 году

Геофизики спрогнозировали катастрофу на Земле к 2050 году

Ученые из Великобритании и Соединенных Штатов предрекают нашей планете масштабную катастрофу, сообщает Scientific Reports. По их мнению, к 2050 году Землю ждет глобальный катаклизм, вызванный в первую очередь климатическими изменениями.
Как объясняют ученые, уменьшение солнечной активности, пик которого придется на 

2 февраля 2017, 03:35
Ученые NASA обнаружили на Солнце гигантскую черную дыру

Ученые NASA обнаружили на Солнце гигантскую черную дыру

Ученые NASA нашли крупную темную дыру, проходящую сквозь Солнце. При этом специалисты оговариваются, что значительные геомагнитные бури она вызвать не сможет.
По последним оценкам, черная дыра появилась между 2 и 5 января. В отдельных областях магнитное поле открылось, дав возможность 

13 января 2017, 07:13
Ученые зафиксировали две мощные вспышки на Солнце

Ученые зафиксировали две мощные вспышки на Солнце

Астрономы сообщили, что в выходные на Солнце произошли две мощные вспышки. Они были зафиксированы в субботу 23 июля, в 5 и 8 утра. По мнению ученых, к Земле уже приближается мощная магнитная буря.
Специалисты отмечают, что вспышкам был присвоен класс 

25 июля 2016, 10:03
Календарь магнитных бурь

Календарь магнитных бурь

4 апреля на Земле зафиксирована сильная магнитная буря, вызванная всплеском солнечной активности.
4 апреля 2016, 03:18
Ученые предупреждают: В новогоднюю ночь возможна магнитная буря

Ученые предупреждают: В новогоднюю ночь возможна магнитная буря

Специалисты, ведущие в круглосуточном режиме мониторинг солнечной активности и составляющие на основе соответствующего анализа прогноз, допускают, что в ночь на 1 января на нашей планете разыграется магнитная буря. Такой вывод вполне обоснован: ученые зафиксировали сильный выброс энергии на Солнце, и 
29 декабря 2015, 08:10
Семь больших магнитных бурь ожидается на Земле в 2016 году - МЧС

Семь больших магнитных бурь ожидается на Земле в 2016 году - МЧС

В будущем году специалисты предрекают нашей планете семь мощнейших магнитных бурь. А в общей сложности в мире будет 40 геомагнитных бурь, о чем в преддверии новогодних праздников предупреждает центр «Антистихия» МЧС РФ. При этом отмечается: вероятность возникновения бури самой высшей 
28 декабря 2015, 03:00
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