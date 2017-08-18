Минобороны РФ получило право изымать земли под сооружение различных военных объектов. Соответствующее распоряжение подписал президент.
На сайте правовой информации размещен документ, в котором идет речь об обновленных правах министерства. В частности, теперь оно может утверждать решение о резервировании, а также об изъятии земельных участков, если данные действия объясняются госнуждами страны. Территории в перспективе также могут быть задействованы как непосредственно для строительства, так и для реконструкции объектов обороны.
Военное ведомство получает право распоряжаться выдачей разрешений на сооружение либо последующий ввод в эксплуатацию объектов обороны, безопасности, включенных в состав ВС и Росгвардии.
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