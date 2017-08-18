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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 августа 2017г 
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В этом году на строительство соцобъектов выделят 2 миллиарда рублей

В этом году на строительство соцобъектов выделят 2 миллиарда рублей

В этом году на строительство соцобъектов: школ, детсадов и поликлиник в новых микрорайонах, где строится жилье экономкласса, из федерального и регионального бюджетов будет выделено в общей сложности 2 миллиарда рублей.

В этот четверг увидеть, как 

17 августа 2017, 09:13
В Тольятти появится

В Тольятти появится "Немов-центр"

Речь идет о межрегиональной спортивной площадке для проведения занятий по гимнастике и соревнований любого уровня. Проект строительства обсудили губернатор Николай Меркушкин и мэр Автограда Сергей Анташев.
По концепции в трех уровнях здания будет организован единый зал. Его высота - 21 

16 августа 2017, 01:26
Какое жилье выгоднее покупать и продавать: о тенденциях строительного рынка Самары

Какое жилье выгоднее покупать и продавать: о тенденциях строительного рынка Самары

В Самаре снижаются темпы строительства жилья. Если в прошлом году в эксплуатацию ввели 804 тысячи квадратных метров, то в этом планируют всего 750 тысяч - это в общей сложности 54 объекта. Эксперты связывают это с изменениями в сфере разграничения полномочий 

9 августа 2017, 01:03
Когда пролетаешь над Землей со скоростью 28 000 км/ч

Когда пролетаешь над Землей со скоростью 28 000 км/ч

Роскосмос на своей странице в "Фейсбуке" опубликовал одну из лучших фотографий этой недели.

На снимке можно увидеть Международную космическую станцию и ночные города нашей родной планеты, которые “похожи на звездный дождь”. Фотография сделана российским космонавтом Сергеем Рязанским с выдержкой 
4 августа 2017, 04:36
В Самаре создают супердвигатели для бомбардировщиков Минобороны

В Самаре создают супердвигатели для бомбардировщиков Минобороны

Заместитель министра обороны Юрий Борисов частый гость в цехах самарского завода «Кузнецов», который входит в крупнейшую общественную организацию страны "Союз машиностроителей России". Именно он со стороны ведомства курирует процесс восстановления производства двигателей НК-32 для модернизированных стратегических бомбардировщиков ТУ-160. С середины 

28 июля 2017, 07:22
Свежие силы: в Самаре возрождают производство легендарных двигателей для бомбардировщиков

Свежие силы: в Самаре возрождают производство легендарных двигателей для бомбардировщиков

Заместитель министра обороны Юрий Борисов в цехах самарского завода «Кузнецов» частый гость. Именно он со стороны ведомства курирует процесс восстановления производства двигателей НК-32 для модернизированных стратегических бомбардировщиков ТУ-160. С середины 90-х предприятие занималось лишь ремонтом силовых агрегатов, но продлять их 

27 июля 2017, 05:58
В Самаре проходит чемпионат бетона и арматуры

В Самаре проходит чемпионат бетона и арматуры

В Самаре готовятся к встрече известных футболистов и болельщиков со всего мира. 4 тысячи кубов бетона и 50 тонн арматуры уже ушло на строительство дорожной развязки на улице Демократической. Сейчас все опоры залиты, ведется монтаж пролетов. Возведение этого путепровода - 

27 июля 2017, 04:51
Стивен Хокинг прогнозирует появление кислотных дождей и кипящих океанов на Земле

Стивен Хокинг прогнозирует появление кислотных дождей и кипящих океанов на Земле

Известный английский ученый считает, что решение президента США Дональда Трампа о выводе страны из Парижского соглашения по климату в будущем может привести к глобальной экологической катастрофе. Об этом сообщает The Spokesman-Review.

Согласно прогнозам Хокинга, через какое-то время климат Земли может стать 

24 июля 2017, 06:10
На кону 160 млн рублей: Дачники и коммерсанты схлестнулись за землю рядом с «Амбаром»

На кону 160 млн рублей: Дачники и коммерсанты схлестнулись за землю рядом с «Амбаром»

Стало известно о подробностях конфликта дачников и коммерсантов на территории неподалеку от самарского ТРК «Амбар»
 
Около 200 человек спорят за сотки с коммерческими организациями и чиновниками. Стоимость 4 гектаров свыше 160 миллионов рублей. Земля прилегает к Южному шоссе. Подробности 
20 июля 2017, 10:37
Одним ударом: Ученые рассказали, как астероид уничтожит Землю

Одним ударом: Ученые рассказали, как астероид уничтожит Землю

Американское издание Geophysical Research Letters рассказывает о разрушительных последствиях для Земли в случае падения гигантского астероида. Коллектив ученых создал компьютерную модель, сымитировав падение свыше 50 000 астероидов - от самых маленьких, до тех, чей размер составляет сотни метров в диаметре.

5 июля 2017, 01:13
Самарский «Кузнецов» выпустит двигатели для Минобороны

Самарский «Кузнецов» выпустит двигатели для Минобороны

Самарский завод «Кузнецов» в этом году планирует приступить к серийному производству двигателей НК-32 для стратегических бомбардировщиков ТУ-160. Об этом «ТЕРРЕ» в эксклюзивном интервью рассказал управляющий директор предприятия Сергей Павлинич. Пока речь идет о выпуске первой, разработанной еще в СССР, версии 
20 марта 2017, 11:23
Минобороны России запустило ресурс, посвященный форуму «Армия-2017»

Минобороны России запустило ресурс, посвященный форуму «Армия-2017»

Минобороны запустило на своем официальном сайте раздел, посвященный международному военно-техническому форуму «Армия-2017». Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на представителей военного ведомства.
Информационно-справочный ресурс о подготовке и проведении мероприятия, запланированного на август этого года, будет последовательно заполняться материалами от 

14 февраля 2017, 08:33
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