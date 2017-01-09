Новое поколение Nissan Terrano появится в России весной 2017 года Предприятие Nissan в Москве начнет выпуск кроссовера Terrano. Автоновинка появится у дилеров уже в 2017 году. Более подробные сведения об этой модели должны быть обнародованы вскоре после новогодних праздников.

Сейчас поколение Nissan Terrano представлено в нашей России в четырех основных …