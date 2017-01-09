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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

Составлен рейтинг ведущих автопроизводителей за 2016 год

Составлен рейтинг ведущих автопроизводителей за 2016 год

На основании анализа сведений об объемах продаж легковых автомобилей разных марок на мировом рынке специалисты независимой консалтинговой фирмы Focus2move составили рейтинг лучших автопроизводителей за 2016 год. В лидерах оказалась корпорация Volkswagen Group, реализовавшая 10,1 млн автомобилей, что выше аналогичного прошлогоднего 

9 января 2017, 11:34
Isuzu рассказала о продажах в России пикапа D-Max

Isuzu рассказала о продажах в России пикапа D-Max

Представители японской корпорации Isuzu обнародовали результаты продаж пикапа D-Max в России. Это авто появилось на российском рынке в начале 2016 года.
Цена пикапа Isuzu D-Max стартует с отметки 1 765 000 рублей. В концерне говорят, что на данный момент реализовано 

9 января 2017, 09:20
Названа самая продаваемая модель Porsche в России за 11 месяцев

Названа самая продаваемая модель Porsche в России за 11 месяцев

Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали самую продаваемую модель германского концерна Porsche в 2016 году в России. Это кроссовер Cayenne, который приобрели 2037 россиян.
Далее в списке идет Macan, разошедшийся тиражом в 1164 экземпляра. Потом в списке фигурирует спорткар Porsche 911 

30 декабря 2016, 05:14
Новое поколение Nissan Terrano появится в России весной 2017 года

Новое поколение Nissan Terrano появится в России весной 2017 года

Предприятие Nissan в Москве начнет выпуск кроссовера Terrano. Автоновинка появится у дилеров уже в 2017 году. Более подробные сведения об этой модели должны быть обнародованы вскоре после новогодних праздников.
Сейчас поколение Nissan Terrano представлено в нашей России в четырех основных 

30 декабря 2016, 03:08
SsangYong озвучил российские цены на кроссоверы Tivoli и Tivoli XLV

SsangYong озвучил российские цены на кроссоверы Tivoli и Tivoli XLV

Появилась информация о рублевых ценах на новый корейский кроссовер SsangYong Tivoli. На рынке России представят две модификации - обычную и удлиненную Tivoli XLV. Базовая вариация стоит 999 000 рублей.
В РФ кроссовер будет продаваться с одним вариантом двигателя. Это 1,6-литровый мотор 

30 декабря 2016, 09:34
Opel может в 2017 году возродить легендарное купе «GT»

Opel может в 2017 году возродить легендарное купе «GT»

Германская корпорация Opel в дни Женевского автосалона представила концепт нового спорткара Opel GT. Сейчас в компании обсуждается возможность ввода новой линейки автомобиля на базе легендарного купе.
По словам руководства компании Opel, модель класса GT на протяжении долгого времени считалась одним 

28 декабря 2016, 03:11
Раскрыты цены и характеристики хэтчбека Suzuki Swift

Раскрыты цены и характеристики хэтчбека Suzuki Swift

Компания Suzuki представила новый хэтчбек Swift, раскрыв особенности и стоимость модели. В Японии уже можно оформить предварительный заказ на автоновинку. Цена базовой комплектации Suzuki Swift - 1 миллион 343 тысячи 520 иен, или 700 тысяч рублей.
Хэтчбек очередного поколения для 

27 декабря 2016, 01:49
В следующем году кроссовер Renault Duster получит серьезные изменения

В следующем году кроссовер Renault Duster получит серьезные изменения

Французский концерн Renault планирует в 2017 году существенно обновить кроссовер Duster. Автоновинка будет построена на базе платформы CMF, благодаря чему станут больше габариты автомобиля и дорожный просвет.
Модель получит новый дизайн, а также внушительный перечень дополнительных опций. В салоне обновленного 

26 декабря 2016, 05:17
Новый кроссовер Lamborghini Urus появится на рынке в 2019 году

Новый кроссовер Lamborghini Urus появится на рынке в 2019 году

В 2019 году Lamborgihini представит новый кроссовер Urus. Эксперты убеждены, что автоновинка заметно увеличит число продаж итальянской корпорации.
Как утверждают представители корпорации, это будет наиболее скоростной автомобиль. Что касается стоимости новой модели Lamborghini Urus, то в настоящее время эта информация 

30 августа 2016, 11:27
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