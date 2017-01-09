Итальянская корпорация Lamborghini собирается вывести будущую гибридную модель Urus на рынок России. Точная дата старта продаж самого быстрого кроссовера в РФ пока не сообщается.
По последним сведениям, в компании Lamborghini представят новинку на рынке Европы не ранее 2018 года. Новый кроссовер оснастят гибридной силовой установкой, благодаря которой транспортное средство получит возможность разгоняться до «сотни» всего за четыре секунды.
По словам экспертов, данная опция сделает Lamborghini Urus наиболее быстрым кроссовером из всех моделей, изготовленных итальянским автогигантом. Информация о стоимости автоновинки и технических подробностях появится ближе к началу продаж.
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