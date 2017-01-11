В 2017 году в Россию запретят ввоз некоторых иномарок С начала 2017 года в России будут действовать расширенные требования к иностранным автомобилям. Многие из этих транспортных средств окажутся под запретом на наших дорогах.

Основное новое требование для зарубежных авто в России – оснащение системой безопасности «Эра-ГЛОНАСС». По новым нормам, …