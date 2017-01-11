Представители российского подразделения германского бренда Audi заявили, что в 2017 году прекратятся поставки пяти моделей в дилерские центры. Речь идёт о моделях Audi A3 и А5 в кузове кабриолет, купе ТТ, спорткаре R8 и хетчбэке А1 Sportback.
Как отмечается, исчезновение этих транспортных средств с российского авторынка связано не только с невысоким спросом. Реализация моделей завершается из-за необходимости оснащения авто системой «ЭРА-ГЛОНАСС», что потребует дополнительных расходов.
Вместе с тем, отечественные дилерские центры пока имеют запас этих моделей, которые все еще доступны для автолюбителей. Исключением считается «заряженный» хэтчбек Audi A1 Sportback.
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