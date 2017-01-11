Представители южнокорейской компании сообщили о старте предзаказов в феврале на новые модели Kia Soul и Soul GT. Вариация GT будет доступна с бензомотором на 204 л.с.
Модель Kia Soul получит новую решетку радиатора, иной дизайн переднего бампера, а также обновленную форму воздухозаборников и два ряда запчастей для защитных бамперных накладок. В цветовом спектре специалисты концерна прибавили к имеющимся ранее еще три оттенка: оранжевый, синий и коричневый.
Kia Soul выпустят со схемой контроля слепых зон и помощником при выезде с парковки задним ходом. Soul GT получит 1,6-литровый бензомотор, который функционирует с семиступенчатой «автоматикой» и двумя сцеплениями. До 100 км/ч автоновинка разгоняется за 7,8 сек. Информация о других особенностях моделей должна появиться в самое ближайшее время.
|
Пять моделей Audi покидают рынок России
|
11 января 2017, 09:23
|
Geely представит новый субкомпактный кроссовер Panda
Китайская корпорация Geely Automobile анонсировала появление субкомпаткного кроссовера Panda на базе прежней версии в модельном ряде - GX2 Cross. Автоновинка получила новую переднюю часть кузова и модифицированную ходовую.
|
11 января 2017, 09:06
|
Новый автомобиль от Toyota поколения Camry представили в Детройте
|
10 января 2017, 05:27
|
В России изменились цены на KIA Rio и Hyundai Solaris
|
10 января 2017, 11:19
|
Самый быстрый Lamborghini Urus появится на российском рынке
|
9 января 2017, 04:36
|
SsangYong озвучил российские цены на кроссоверы Tivoli и Tivoli XLV
|
30 декабря 2016, 09:34
|
Opel может в 2017 году возродить легендарное купе «GT»
Германская корпорация Opel в дни Женевского автосалона представила концепт нового спорткара Opel GT. Сейчас в компании обсуждается возможность ввода новой линейки автомобиля на базе легендарного купе.
|
28 декабря 2016, 03:11