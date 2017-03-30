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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти автоледи врезалась в «Гранту», пострадал ребенок

В Тольятти автоледи врезалась в «Гранту», пострадал ребенок

В понедельник, 27 марта, в Автозаводском районе Тольятти в результате ДТП пострадал ребенок. Авария произошло в 15:45 на Южном шоссе.

По версии полицейских, 35-летняя автоледи на «Приоре» при развороте нарушила правила перестроения и столкнулась с «Грантой». В ДТП пострадал 
28 марта 2017, 02:15
В Самаре погиб залетевший под фургон водитель «Калины», есть фото

В Самаре погиб залетевший под фургон водитель «Калины», есть фото

В понедельник, 27 марта, в Самаре в районе Зубчаниновки произошло смертельное ДТП. Водитель на «Калине» залетел под фургон. Мужчина погиб.Фото с места аварии опубликовали в Сети.

Авария произошло в 17 часов. Lada Kalina двигалась по улице Макаренко в сторону 
28 марта 2017, 10:22
При столкновении поездов в Башкирии погибли три человека

При столкновении поездов в Башкирии погибли три человека

В результате столкновения двух поездов  в Башкирии погибли  три человека. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
Трагедия случилась на железной дороге Учалинского горно-обогатительного предприятия. В воскресенье в 15.00 произошло столкновение двух железнодорожных составов. Один из 

27 марта 2017, 09:30
В Самаре пьяная автоледи разбилась об столб на Мичурина

В Самаре пьяная автоледи разбилась об столб на Мичурина

В Самаре в ночь с субботы на воскресенье, 26 марта, произошло крупное ДТП. Около 2 часов ночи на улице Мичурина Opel протаранил бетонный столб. По словам очевидцев, иномарка на большой скорости попала в яму на дороге. Из-за этого автоледи не 
26 марта 2017, 11:46
Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка

Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка

Сегодня, 25 марта, под Сызранью произошло серьезное ДТП с участием 3-х автомобилей. Как передает «Маленькая Сызрань», около 10 часов на автомагистрали М-5 «Урал» на спуске к мосту через реку Крымза в районе поселка Западный столкнулись «Калина» и две фуры – 
25 марта 2017, 05:25
В Пензенской области в ДТП попала ритуальная «ГАЗель» с трупами

В Пензенской области в ДТП попала ритуальная «ГАЗель» с трупами

О нетипичном дорожно-транспортном происшествии в Кузнецке сообщили региональные информагентства. По словам очевидцев, авария произошла четверг, 23 марта.
Как сообщается, работник ритуальной службы, находившийся за рулем «Газели», допустил столкновение с «Приорой». На момент ДТП в специализированном транспортном средстве находились тела усопших.

24 марта 2017, 02:33
В Самаре восстановили водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей

В Самаре восстановили водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей

В ночь на 21 марта в Самаре восстановили водоснабжение поселка Мехзавод и микрорайона Крутые Ключи. В 2 часа ночи сотрудники аварийной бригады завершили работы по замене поврежденного шестиметрового участка трубы диаметром 700 миллиметров.

«В 06:00, после промывки, водовод запущен 
21 марта 2017, 10:08
Появилось фото потопа в районе Московского шоссе в Самаре

Появилось фото потопа в районе Московского шоссе в Самаре

В самарском паблике в соцсети появилось фото происшествия в районе Московского шоссе.

«Разрыв водовода», - сообщил очевидец. Он уточнил, что место аварии – ниже ТЦ «Касторама».

Как уже сообщала «ТЕРРА», 20 марта «Самарские коммунальные системы» сообщили о 
20 марта 2017, 01:44
В Башкирии образовался крупный карстовый провал

В Башкирии образовался крупный карстовый провал

В населенном пункте Новокулево Нуримановского района образовался крупный провал грунта. Об этом информирует «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на ГУ МЧС. Под землю ушли линии электропередач.
Сообщение о происшествии поступило спасателям накануне в 12 часов. Диаметр неожиданно появившегося провала составил 50 метров, 

15 марта 2017, 12:03
В Башкирии горящие на трассе М-5 фуры тушили более 40 огнеборцев

В Башкирии горящие на трассе М-5 фуры тушили более 40 огнеборцев

В Уфимском районе Башкортостана горящие на федеральной трассе М-5 фуры тушили более сорока пожарных. Как сообщают региональные агентства, информация о возгорании автомобилей «Зил» и «Volvo» с автоцистернами с пропаном поступила 19 февраля в 23-35.
В ликвидации пожара и охлаждении автоцистерн 

20 февраля 2017, 03:41
В Уфе трактор перевернулся при уборке снега

В Уфе трактор перевернулся при уборке снега

Весьма нетипичное дорожно-транспортное происшествие случилось в столице Башкирии с участием трактора. Тяжелая машина перевернулась при уборке снега на улице Кировоградской.
Сделанные очевидцами аварии снимки были размещены в Сети и вызвали волну обсуждения со стороны пользователей. Кабина трактора упала на бок, 

30 января 2017, 01:07
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