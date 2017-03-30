Дорожно-транспортное происшествие на трассе Дюртюли – Нефтекамск в Башкирии стало причиной гибели троих человек. Смертельные травмы получили водители ВАЗ 2110 и «Лада Калина», а также пассажир последнего автомобиля. Еще один пассажир госпитализирован с серьезными ранениями, сообщают региональные СМИ со ссылкой на УГИБДД МВД по РБ.
По предварительным сведениям, один из водителей не смог справиться с управлением, и в итоге оказался на встречной полосе. На том участке автодороги был гололед, а кроме того, погодные условия повлияли на видимость, что в итоге привело к трагедии.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка. В ходе нее будут установлены все обстоятельства этой аварии.
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