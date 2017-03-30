При столкновении поездов в Башкирии погибли три человека В результате столкновения двух поездов в Башкирии погибли три человека. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Трагедия случилась на железной дороге Учалинского горно-обогатительного предприятия. В воскресенье в 15.00 произошло столкновение двух железнодорожных составов. Один из …