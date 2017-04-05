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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Число интернет-активных пенсионеров выросло вдвое

Число интернет-активных пенсионеров выросло вдвое

Российские пенсионеры стали вдвое активнее пользоваться Интернетом для получения услуг Пенсионного фонда, сообщает ведомство. В 2016 году «Личным кабинетом» на сайте ПФР воспользовались 6,2 млн человек. Годом ранее сервис помог 3 млн граждан. При этом самый большой прирост показали две 

29 марта 2017, 03:04
Почему самарцам снятся раки

Почему самарцам снятся раки

Аналитики «Яндекса» попытались узнать, что снится самарцам. Специалисты изучили, что самарские пользователи пишут в поисковом запросе после фразы «к чему снится…». В Самарской области чаще всего ищут толкование снов про раков и теплоходы, а также дачи и овраги. К слову, 
17 марта 2017, 11:32
Чиновники будут под контролем даже в свободное время

Чиновники будут под контролем даже в свободное время

Минтруд разработал поправки в Общие принципы служебного поведения госслужащих, которые запрещают публично критиковать руководство, предписывают соблюдать нейтралитет в отношении политических партий, следить за соблюдением этических норм и правил, вежливо и корректно относиться к гражданам даже в нерабочее время. В ведомстве 

16 марта 2017, 03:53
АвтоВАЗ и «Яндекс» будут разрабатывать интернет-сервисы для машин

АвтоВАЗ и «Яндекс» будут разрабатывать интернет-сервисы для машин

«Яндекс» внедрит свои сервисы в автомобили завода АвтоВАЗ. Крупнейшие в России производитель машин и интернет-компания подписали меморандум о совместной разработке информационно-развлекательных и навигационных сервисов. Документ призван помочь адаптировать продукты поискового ресурса под платформу Lada Connect. В частности, «Яндекс» сделает дружественными 

15 марта 2017, 04:30
Госдума приняла закон о переписи населения через интернет

Госдума приняла закон о переписи населения через интернет

Граждане нашей страны получили возможность поучаствовать во всероссийской переписи населения через Интернет. Соответствующий закон приняла Госдума в окончательном чтении. Принять участие можно только на портале госуслуг после прохождения процедуры регистрации.
Сама схема сбора сведений о населении России будет разработана структурами, 

15 марта 2017, 03:22
В Самаре сократят почти 40% чиновников

В Самаре сократят почти 40% чиновников

В подразделениях самарской области сокращение численности муниципальных служащих достигнет 37%. Оптимизация пройдет в городской администрации, департаментах управления имуществом и градостроительства. Глава Самары Олег Фурсов подписал соответствующее постановление. В мэрии напомнили, что политику по сокращению издержек проводят на протяжении двух лет. 

9 марта 2017, 04:31
Налог на доходы физических лиц предлагают увеличить до 15%

Налог на доходы физических лиц предлагают увеличить до 15%

Налог на доходы физических лиц российский минфин предлагает увеличить с 13 до 15%. По оценке экспертов, это связано с тем, что российская экономика столкнулась с ежегодным снижением доходов бюджетной системы, в частности, из-за сокращения прибыли нефтегазового сектора. Налоговая нагрузка на 

1 марта 2017, 10:17
В Новокуйбышевске судят покойного экс-чиновника за мошенничество

В Новокуйбышевске судят покойного экс-чиновника за мошенничество

Речь идет о бывшем начальнике муниципального учреждения "Управление гражданской защиты" Василии Борзенко. На днях его нашли мертвым в собственной квартире. По предварительным данным следов насилия нет. Любопытно, что в городском суде ему и директору компании «Альянс Авто» Наталье Солдатовой скоро 

14 февраля 2017, 01:41
Соцсеть «Одноклассники» запустила собственный мессенджер

Соцсеть «Одноклассники» запустила собственный мессенджер

«ОК сообщения» - так называется собственный мессенджер, который запустила  соцсеть «Одноклассники». Кроме стандартного функционала, новый сервис имеет некоторые  интересные функции, которые недоступны в иных мессенджерах.
Первое – общение посредством мессенджера возможно даже с контактами, содержащимися в адресной книге, а не 

14 июля 2016, 03:53
Мессенджер WhatsApp станет бесплатным для всех пользователей

Мессенджер WhatsApp станет бесплатным для всех пользователей

Бесплатно писать сообщения можно будет и после года использования популярного во всём мире - а с 2015-го ещё и в России - мессенджера. Раньше после года переписки с пользователей взималась абонентская плата в 99 центов. Однако собственники пришли к выводу, 
18 января 2016, 07:11
В работе Viber произошел серьезный сбой

В работе Viber произошел серьезный сбой

В пятницу днем в работе Viber - одного из самых популярных мессенджеров в мире - случился сбой. Соцсети запестрили сообщениями пользователей о том, что их сообщения не отправляются и не принимаются, служба звонков тоже была заблокирована. Это продолжалось в течение 
27 ноября 2015, 04:38
Мессенджер Viber перенес серверы на территорию РФ

Мессенджер Viber перенес серверы на территорию РФ

Мессенджер Viber разместил в нашей стране серверы с персональными данными граждан. Это, как отмечают специалисты, сделано с соблюдением всех законодательных норм и правил. Здесь будут, в частности, храниться пароли, логины, номера телефонов.
Следует напомнить, что поправки в закон «О персональных данных» 
19 октября 2015, 12:22
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