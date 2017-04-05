Специальный мессенджер для чиновников может начать работу в РФ. С соответствующей инициативой выступил советник президента Герман Клименко.
Мессенджер будет включен в закрытый интернет, который свяжет все государственные структуры страны. По предварительным данным, система получит название RSNet. Она будет отличаться от обычной сети повышенной защитой от DDoS-атак и невозможностью заражения вирусами.
Сеть разрабатывается с 1998 года. В рамках RSNet сегодня работают домены gov.ru, kremlin.ru и government.ru. Клименко надеется, что к концу года удастся получить и «понятную модель» мессенджера.
|
Число интернет-активных пенсионеров выросло вдвое
|
29 марта 2017, 03:04
|
Почему самарцам снятся раки
|
17 марта 2017, 11:32
|
Чиновники будут под контролем даже в свободное время
Минтруд разработал поправки в Общие принципы служебного поведения госслужащих, которые запрещают публично критиковать руководство, предписывают соблюдать нейтралитет в отношении политических партий, следить за соблюдением этических норм и правил, вежливо и корректно относиться к гражданам даже в нерабочее время. В ведомстве …
|
16 марта 2017, 03:53
|
АвтоВАЗ и «Яндекс» будут разрабатывать интернет-сервисы для машин
«Яндекс» внедрит свои сервисы в автомобили завода АвтоВАЗ. Крупнейшие в России производитель машин и интернет-компания подписали меморандум о совместной разработке информационно-развлекательных и навигационных сервисов. Документ призван помочь адаптировать продукты поискового ресурса под платформу Lada Connect. В частности, «Яндекс» сделает дружественными …
|
15 марта 2017, 04:30
|
Госдума приняла закон о переписи населения через интернет
Граждане нашей страны получили возможность поучаствовать во всероссийской переписи населения через Интернет. Соответствующий закон приняла Госдума в окончательном чтении. Принять участие можно только на портале госуслуг после прохождения процедуры регистрации.
|
15 марта 2017, 03:22
|
В Самаре сократят почти 40% чиновников
В подразделениях самарской области сокращение численности муниципальных служащих достигнет 37%. Оптимизация пройдет в городской администрации, департаментах управления имуществом и градостроительства. Глава Самары Олег Фурсов подписал соответствующее постановление. В мэрии напомнили, что политику по сокращению издержек проводят на протяжении двух лет. …
|
9 марта 2017, 04:31
|
Налог на доходы физических лиц предлагают увеличить до 15%
|
1 марта 2017, 10:17
|
В Новокуйбышевске судят покойного экс-чиновника за мошенничество
|
14 февраля 2017, 01:41
|
Соцсеть «Одноклассники» запустила собственный мессенджер
«ОК сообщения» - так называется собственный мессенджер, который запустила соцсеть «Одноклассники». Кроме стандартного функционала, новый сервис имеет некоторые интересные функции, которые недоступны в иных мессенджерах.
|
14 июля 2016, 03:53
|
Мессенджер WhatsApp станет бесплатным для всех пользователей
|
18 января 2016, 07:11
|
В работе Viber произошел серьезный сбой
|
27 ноября 2015, 04:38
|
Мессенджер Viber перенес серверы на территорию РФ
Мессенджер Viber разместил в нашей стране серверы с персональными данными граждан. Это, как отмечают специалисты, сделано с соблюдением всех законодательных норм и правил. Здесь будут, в частности, храниться пароли, логины, номера телефонов.
|
19 октября 2015, 12:22