Конкурсный управляющий обанкроченного МП «Коммунальник» попытался взыскать более 234 миллионов рублей с департамента имущества Самары. Соответствующее заявление рассматривал областной арбитражный суд. Как говорится в материалах дела, речь шла о привлечении мэрии к субсидиарной ответственности по долгам муниципального предприятия. Впрочем, это заявление было оставлено без движения, так как истец не предоставил доказательств того, что направил копию заявления в мэрию. Однако, до 24 августа у него есть возможность исправить эту ошибку. Напомним, МП «Коммунальник» - это управляющая компания, обслуживавшая дома в Ленинском районе Самары, которая была образована в 2008 году, но уже в 2010-м у нее начались проблемы. В 2013-м поставщики энергоресурсов подали иск о банкротстве предприятия, позже там была введена процедура наблюдения, а в 2015-м МП «Коммунальник» признано банкротом.
|
Самару начали украшать мертвыми цветами
Блогер Алексей Сорокин предлагает чиновникам из самарской мэрии "посмотреть на великолепную клумбу из сухоцветов на пересечении Челюскинцев и Ново-Садовой". "Про эту огромную клумбу в районе знают многие. Её очень долго и старательно сажали рабочие, очень точно выверяли рисунок. Пока …
|
2 августа 2017, 06:47
|
Битва за льготы: как самарец пытается отменить постановление областного правительства
Скандальный процесс начался во вторник в Самарском областном суде. Житель региональной столицы Александр Томин потребовал отменить постановление местного правительства, ограничивающее количество льготных поездок в общественном транспорте.
Группа поддержки самарца Александра Томина в коридорах областного суда начала собираться за полчаса до назначенного …
|
1 августа 2017, 09:04
|
Битва за льготы: самарский пенсионер подал в суд на областное правительство
Скандальный процесс начался во вторник в Самарском областном суде. Житель региональной столицы Александр Томин потребовал отменить постановление местного правительства, ограничивающее количество льготных поездок в общественном транспорте.
С 1 мая 2017 года в Самарской области вступили в силу новые правила проезда в …
|
1 августа 2017, 04:21
|
В Самаре засудили Фонд капремонта: собранные с самарцев деньги положили в банк, а полученные проценты истратили
Фонд капитального ремонта Самарской области должен вернуть в «общий котел» 73,4 миллиона рублей. Деньги, полученные с самарцев в качестве взносов на капремонт, разместили в банке. Как оказалось, полученные проценты были потрачены не на капремонт, а на «административно-хозяйственные нужды» чиновников. Речь …
|
28 июля 2017, 01:12
|
Как самарец получил почти 70 000 рублей благодаря поломке IPhone
|
27 июля 2017, 02:34
|
Самарским чиновникам прибавили скорости
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с вице-губернатором Александром Фетисовым, главой регионального минстроя Александром Баландиным и главой Самары Олегом Фурсовым. Темой совещания стала подготовка к ЧМ-2018, до начала которого осталось меньше года. Глава региона поставил задачу максимально ускорить …
|
24 июля 2017, 02:55
|
Кому достанутся миллионы за квартиры для тяжелобольных тольяттинцев?
Правительство Самарской области проиграло очередные судебные разбирательства с мэрией Тольятти. Как уже рассказывала «ТЕРРА», муниципалитет регулярно судится с региональными властями из-за возмещения убытков, понесенных после покупки квартир для граждан. Речь о тех, кто признан нуждающимися в улучшении жилищных условий в …
|
18 июля 2017, 07:34
|
Самарские чиновники борются с зависимостью от кредитов
Работа муниципальных предприятий Самары стала главной темой обсуждения на рабочей встрече губернатора Самарской области Николая Меркушкина с главой региональной столицы Олегом Фурсовым. За последние полгода муниципальный сектор экономики снизил степень зависимости от кредитов в коммерческих банках. Например, МП «Благоустройство» практически …
|
14 июля 2017, 10:47