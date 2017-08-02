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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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День города: куда перенесут праздник, и кто выступит перед самарцами?

День города: куда перенесут праздник, и кто выступит перед самарцами?

Блогер ahalayma_halay решил выяснить, кого из артистов самарцы хотели бы увидеть и услышать в День города. "В мэрии сейчас ломают голову, где и как проводить этот праздник, - утверждает автор. - Площадь Куйбышева закрыта. Есть версия сделать праздник под 
2 августа 2017, 06:18
Из самарских чиновников пытаются выбить 234 миллиона рублей

Из самарских чиновников пытаются выбить 234 миллиона рублей

Конкурсный управляющий обанкроченного МП «Коммунальник» попытался взыскать более 234 миллионов рублей с департамента имущества Самары. Соответствующее заявление рассматривал областной арбитражный суд. Как говорится в материалах дела, речь шла о привлечении мэрии к субсидиарной ответственности по долгам муниципального предприятия. Впрочем, это 

2 августа 2017, 07:49
В Самаре выбирают место под кремль

В Самаре выбирают место под кремль

«Почему в Самаре нет кремля и обсерватории?» - этот вопрос обсуждают в жж-сообществе samara_ru. «Например, в Астрахани, Нижнем Новгороде, нашей Сызрани и некоторых других городах ПФО кремль есть, а у нас нет, - пишет автор. - Вместе с тем 
1 августа 2017, 09:52
Мысли тольяттинцев заморозят до 2067 года

Мысли тольяттинцев заморозят до 2067 года

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Автограде начали сбор писем потомкам-2067. 12 августа будет заложена капсула с посланиями тольяттинской молодежи 2067 года. Далеко не все доживут до этого времени, однако любой может претендовать на то, чтобы "законсервировать" 
31 июля 2017, 08:43
Чем закончилась история с супербыстрой «Нивой» из Тольятти

Чем закончилась история с супербыстрой «Нивой» из Тольятти

Тольяттинский спасатель Андрей Дербенев сообщил в "Фейсбуке", что местная ГИБДД отменила штраф в 5 тысяч рублей, выписанный за езду на автомобиле "Нива" якобы со скоростью в 206 километров в час. Курьезная ситуация вызвала огромный резонанс. О гоночной "Ниве", 
31 июля 2017, 08:28
Самарским чиновникам прибавили скорости

Самарским чиновникам прибавили скорости

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с вице-губернатором Александром Фетисовым, главой регионального минстроя Александром Баландиным и главой Самары Олегом Фурсовым. Темой совещания стала подготовка к ЧМ-2018, до начала которого осталось меньше года. Глава региона поставил задачу максимально ускорить 

24 июля 2017, 02:55
Кто ворует цветы в Самаре и Тольятти?

Кто ворует цветы в Самаре и Тольятти?

В группе "Жесть Самара/Тольятти" соцети "ВКонтакте" выложили видео, как жители Автограда выкапывают цветы на общественных клумбах! "А ведь была на днях как-то новость, что горожане массово воруют цветы. Вот вам и доказательство. В той же Самаре, например, воришки уносят 
20 июля 2017, 10:03
Кому достанутся миллионы за квартиры для тяжелобольных тольяттинцев?

Кому достанутся миллионы за квартиры для тяжелобольных тольяттинцев?

Правительство Самарской области проиграло очередные судебные разбирательства с мэрией Тольятти. Как уже рассказывала «ТЕРРА», муниципалитет регулярно судится с региональными властями из-за возмещения убытков, понесенных после покупки квартир для граждан. Речь о тех, кто признан нуждающимися в улучшении жилищных условий в 

18 июля 2017, 07:34
Самарские чиновники борются с зависимостью от кредитов

Самарские чиновники борются с зависимостью от кредитов

Работа муниципальных предприятий Самары стала главной темой обсуждения на рабочей встрече губернатора Самарской области Николая Меркушкина с главой региональной столицы Олегом Фурсовым. За последние полгода муниципальный сектор экономики снизил степень зависимости от кредитов в коммерческих банках. Например, МП «Благоустройство» практически 
14 июля 2017, 10:47
Площадь Славы подорожает еще на 5 миллионов

Площадь Славы подорожает еще на 5 миллионов

На самарскую площадь Славы потратят еще 5 млн рублей. Областная «Служба эксплуатации зданий и сооружений» объявила тендер по определению подрядчика, который займется благоустройством склона объекта. Согласно техзаданию, речь идет об обустройстве газонов и клумб. Исполнителю нужно посадить разноцветные петуньи, тагетесы, 

27 апреля 2017, 03:43
В Самаре 8 марта цветы вырастут в цене примерно в два раза

В Самаре 8 марта цветы вырастут в цене примерно в два раза

Если сейчас в обычном киоске стоимость одной розы варьируется до 150 до 200 рублей за штуку, то в праздничные дни она обычно дорожает до трехсот-четырехсот. При этом на специализированных базах за один такой цветок в среднем просят около 80 рублей. 

6 марта 2017, 12:54
В Самаре в парке «Дружба» появились оригинальные зеленые скульптуры

В Самаре в парке «Дружба» появились оригинальные зеленые скульптуры

В минувшие выходные в парке "Дружбы" в 12-й раз прошел фестиваль цветов. Программа праздника была весьма насыщенной: костюмированное шествие, мастер-классы, выступления творческих коллективов, конкурс ландшафтных дизайнеров и выставка-продажа растений и деревьев.

Специально к фестивалю ландшафтные дизайнеры сделали 12 инсталляций. 
1 августа 2016, 02:48
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