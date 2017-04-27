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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

«Шипка» в Самаре снова станет кинотеатром

«Шипка» в Самаре снова станет кинотеатром

Здание бывшего кинотеатра «Шипка» сносить не будут. Его приведут в порядок. Инвестор планирует открыть четыре кинозала и зону со спортивными аттракционами. Новый собственник также займется благоустройством территории вокруг «Шипки», пишет "Самарская газета".

Напомним, в январе 2017 года стало известно, что здание «Шипки» 

7 апреля 2017, 11:14
В Самаре борьбой с мусором на дорогах займется «чудо-веник» за 3 млн рублей

В Самаре борьбой с мусором на дорогах займется «чудо-веник» за 3 млн рублей

В Самаре начали тестировать новую подметально-уборочную машину элеваторного типа, передает 63.ru. «Механический веник» умеет убирать не только мелкий мусор и пыль, но и даже пустые бутылки.
 
Пока в областной столице испытывают только одну подобную машину, но если в течение 
5 апреля 2017, 10:36
На благоустройство трех крупных районов Самары потратят 79 млн рублей

На благоустройство трех крупных районов Самары потратят 79 млн рублей

Администрации трех районов Самары - Куйбышевского, Октябрьского и Промышленного - проводят совместный аукцион на право благоустройства территорий. Победителю конкурса необходимо будет провести работы по валке сухостоя, завозу земли на газоны, уборке и вывозу мусора. За это обещают заплатить 79 млн 

4 апреля 2017, 10:11
В блогах: «Бомж Вася наведет порядок в городе»

В блогах: «Бомж Вася наведет порядок в городе»

Блогер Анна Носова заявляет, что порядок в Самаре может навести только бомж Вася. "Если у властей нет времени и средств заниматься благоустройством города, за них это сделает человек без определенного места жительства. На днях я очень долго наблюдала за 
30 марта 2017, 06:45
В Самаре на склоне площади Славы построят 7 фонтанов

В Самаре на склоне площади Славы построят 7 фонтанов

До конца года на склоне площади Славы в Самаре должны появиться 7 фонтанов, амфитеатр и цветник, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который займется капремонтом части сооружений около здания областного правительства, объявил Департамент управления делами губернатора 

27 марта 2017, 05:28
В Самаре возле площади Славы появятся спуски в метро

В Самаре возле площади Славы появятся спуски в метро

Дальнейшее развитие самарского метрополитена обсудили на совещании у главы региона. В частности,  был поднят вопрос о начале проектирования новой одиннадцатой по счету станции метро «Самарская». Спуски на новую станцию, согласно планам планируется расположить на пересечении улиц Самарской и Маяковского, а 
27 марта 2017, 01:33
В Самаре 8 марта цветы вырастут в цене примерно в два раза

В Самаре 8 марта цветы вырастут в цене примерно в два раза

Если сейчас в обычном киоске стоимость одной розы варьируется до 150 до 200 рублей за штуку, то в праздничные дни она обычно дорожает до трехсот-четырехсот. При этом на специализированных базах за один такой цветок в среднем просят около 80 рублей. 

6 марта 2017, 12:54
В Самаре отменили торги на ремонт площади Славы

В Самаре отменили торги на ремонт площади Славы

Торги по разработке проекта капитального ремонта площади Славы в Самаре не состоялись. Департамент управления делами губернатора отменил их на основании предписания регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС), следует из сообщения на портале госзакупок. На аукцион оказалась подана только одна заявка.

Напомним, 

30 декабря 2016, 11:09
ФИФА выпустила новый ролик о Самаре к ЧМ-2018, есть видео

ФИФА выпустила новый ролик о Самаре к ЧМ-2018, есть видео

На официальном канале FIFA на YouTube появилось новое видео про Самару, где в 2018 году пройдут игры чемпионата мира по футболу.
 
В описании к видео говорится, что город Самара «расположен в юго-восточной части Европейской части России в месте 
24 декабря 2016, 04:51
В Самаре в парке «Дружба» появились оригинальные зеленые скульптуры

В Самаре в парке «Дружба» появились оригинальные зеленые скульптуры

В минувшие выходные в парке "Дружбы" в 12-й раз прошел фестиваль цветов. Программа праздника была весьма насыщенной: костюмированное шествие, мастер-классы, выступления творческих коллективов, конкурс ландшафтных дизайнеров и выставка-продажа растений и деревьев.

Специально к фестивалю ландшафтные дизайнеры сделали 12 инсталляций. 
1 августа 2016, 02:48
В Самаре установили гигантский мяч весом полтонны

В Самаре установили гигантский мяч весом полтонны

Вчера в Самаре в Советском районе установили новую топиарную фигуру – красно-белый футбольный мяч диаметром полтора метра и весом почти полтонны. В горадминистрации сообщили, что скульптура изготовлена на основе металлического каркаса и обивки из искусственной газонной травы. Её украшают клумбы 
26 июля 2016, 10:38
На Управленческом украли деревья из композиции «рояль»

На Управленческом украли деревья из композиции «рояль»

Блогер Дмитрий Ширяев рассказал про вандализм и свинство в Управленческом. "Сегодня ночью какие-то дельцы надругались над "роялем в кустах", уже успевшим стать одним из символов поселка. Из зеленой композиции украли девять саженцев туи. Деревья были высажены в мае, практически 
22 июля 2016, 09:22
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