На самарскую площадь Славы потратят еще 5 млн рублей. Областная «Служба эксплуатации зданий и сооружений» объявила тендер по определению подрядчика, который займется благоустройством склона объекта. Согласно техзаданию, речь идет об обустройстве газонов и клумб. Исполнителю нужно посадить разноцветные петуньи, тагетесы, цинерарии, пеларгонии и канны. При этом из цветов нужно собрать композиции в виде флагов Российской Федерации и Самарской области, а также изображения солнца. Общая площадь цветников превысит 380 квадратных метров.
«Газон в течение всего вегетационного периода должен представлять низкий, густой, равномерно сомкнутый травостой с одноцветной сочной зеленой окраской», отмечается в материалах конкурса. Не допускается наличие его поникшего вида и проплешин. Срок действия контракта - до 31 октября.
Добавим, ремонт площади Славы продолжается уже 4-й год. По данным реестра торгов, проект уже обошелся бюджету региона почти в 430 млн рублей, из них более половины были потрачены на реконструкцию смотровых площадок и лестниц, а также на сооружение мемориала «Гордость, честь и слава Самарской области».
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