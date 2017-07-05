Прокуратура Самарского района обнаружила выбоины и трещины на дорогах в центре города. Такие нарушения ГОСТа выявлены на улицах Ленинградской, Фрунзе, Венцека, Алексея Толстого и Комсомольской.

«Ненадлежащее состояние дорог нарушает режим дорожного движения и не отвечает требованиям его безопасности», - сообщается на …