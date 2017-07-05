25 млрд рублей выделено из федерального бюджета для благоустройства дворов, парков и площадей в городах по всей России. Самарская область получила почти миллиард. На что в первую очередь пойдут эти средства?
Самарский двор по адресу Пензенская, 65. Несколько лет назад его жители приняли участие в городской программе по благоустройству. Территорию привели в порядок, появились детская площадка и ухоженный палисадник. Результатом жильцы остались довольны, и теперь просят установить тренажеры для взрослых в рамках уже другой - федеральной программы «Городская среда».
Дмитрий Азаров, член Совета Федерации ФС РФ:
- Радует то, что здесь люди сами определяли объем работ, сами определяли этапность, сами определяли проект. И, конечно же, они готовы участвовать в его реализации и контролировать, если это будет делаться подрядной организацией. Вот эти традиции, которые сформировались в Самаре в предыдущие годы, они дают возможность активно городу и всей области участвовать в реализации вот этого федерального проекта.
Жители сразу нескольких дворов презентовали гостям из федерального центра свои дизайн-проекты. Те, в свою очередь отметили, что при благоустройстве территорий нужен комплексный подход.
Оксана Демченко, директор департамента городской среды Министерства строительства и ЖКХ РФ:
- Одним из подходов к реализации этой программы, по мнению Минстроя, является вопрос синхронизации работ по благоустройству дворовой территории и по приведению в порядок прежде всего фасадов.
Уже в официальной обстановке с участием чиновников и депутатов обсудили механизмы реализации программы, на которую выделено без малого 25 млрд. рублей. С софинансированием из регионов эта цифра достигает 42 млрд. В Самарскую область направлено 927 миллионов. Больше половины пойдет на благоустройство дворов в муниципалитетах. Оставшиеся средства направят на восстановление знаковых объектов, в том числе площади Куйбышева и набережной у Ладьи. Кроме того, на эти же цели в областной казне заложены больше миллиарда рублей.