Департамент по делам губернатора объявил повторный конкурс по определению подрядчика на третий этап капремонта склона площади Славы. В первый раз аукцион хотели провести в конце марта. Однако торги так и не состоялись. Теперь победителя планируют назвать 15 мая. Начать работы он должен сразу после подписания контракта. Закончить нужно к 31 декабря. Осталась прежней и начальная стоимость лота - 36,5 млн рублей.
Подрядчику предстоит сделать ливневую канализацию, трубопроводы к фонтанам, насосные станции. Отметим, ремонт площади Славы продолжается уже четвертый год.
По данным реестра торгов, проект уже обошелся бюджету региона почти в 430 млн рублей, из них более половины потрачены на реконструкцию смотровых площадок и лестниц, а также на сооружение мемориала «Гордость, честь и слава Самарской области».
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