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Московское метро выпустило женские футболки «Не прислоняться»
Коллекцию фирменной одежды представил столичный метрополитен. Среди предлагаемой продукции - женские футболки с надписью "Не прислоняться" и различными принтами.
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23 марта 2017, 03:31
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В Самаре станцию метро закрыли из-за подозрительного предмета
Станцию метро «Российская» в Самаре временно закрывали из-за сообщения о подозрительном предмете. Инцидент произошел вечером в четверг, 16 марта, сообщает 63.ru. Около касс нашли бесхозный пакет. Всех людей попросили покинуть станцию. К месту происшествия вызвали полицию, МЧС и взрывотехников. …
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17 марта 2017, 11:10
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Станция метро «Алабинская» заработает по постоянной схеме с 2020 года
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3 марта 2017, 12:59
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ФАС оспорит торги по строительству метро в Самаре
Федеральная антимонопольная служба России направила жалобу на решение арбитража по делу о нарушениях, допущенных Главным управлением торгов по Самарской области при заключении трех контрактов. Речь о закупках для регионального министерства строительства на общую сумму свыше миллиарда рублей. Предметом спора стали …
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9 февраля 2017, 04:32
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В Самаре отменили торги на ремонт площади Славы
Торги по разработке проекта капитального ремонта площади Славы в Самаре не состоялись. Департамент управления делами губернатора отменил их на основании предписания регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС), следует из сообщения на портале госзакупок. На аукцион оказалась подана только одна заявка.
Напомним, …
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30 декабря 2016, 11:09
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ФИФА выпустила новый ролик о Самаре к ЧМ-2018, есть видео
На официальном канале FIFA на YouTube появилось новое видео про Самару, где в 2018 году пройдут игры чемпионата мира по футболу.
В описании к видео говорится, что город Самара «расположен в юго-восточной части Европейской части России в месте …
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24 декабря 2016, 04:51
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Площадь Славы в Самаре подорожала
В самарскую площадь Славы вложат еще 3,5 млн рублей. Тендер на разработку проекта капитального ремонта инженерных сетей на объекте в границах Волжского проспекта, улиц Маяковского и Молодогвардейской объявил департамент управления делами губернатора. Средства поступят из бюджета области.
Согласно техзаданию, исполнителю нужно …
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25 ноября 2016, 03:54
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В блогах: ход реконструкции склона площади Славы
Блогер taburent выложил фотоотчет о ходе реконструкции склона площади Славы. "Работы сейчас там ведутся, но не очень активно. Проектом предусмотрено размещение здесь фонтанов и амфитеатра. С высоты хорошо видно, где будут размещаться каскады. Старую лестницу заменили. Шагать стало комфортнее, …
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23 сентября 2016, 09:00