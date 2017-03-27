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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 марта 2017г 
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Коллекцию фирменной одежды представил столичный метрополитен. Среди предлагаемой продукции - женские футболки с надписью "Не прислоняться" и различными принтами.
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Станция метро «Алабинская» заработает по постоянной схеме с 2020 года

Станция метро «Алабинская» заработает по постоянной схеме с 2020 года

В полноценном режиме станция метро «Алабинская» заработает не ранее 2020 года. По данным регионального минстроя, к августу 2017 года планируется завершить основные работы, после чего начнется восстановление дорожного покрытия по улице Ново-Садовой – на участке от Полевой до Первомайской. В 
3 марта 2017, 12:59
ФАС оспорит торги по строительству метро в Самаре

ФАС оспорит торги по строительству метро в Самаре

Федеральная антимонополь­ная служба России направи­ла жалобу на решение арбитража по делу о нарушениях, допущенных Главным управлением торгов по Самарской области при за­ключении трех контрактов. Речь о закупках для регионального министерства строительства на общую сумму свыше миллиарда рублей. Предметом спора стали 

9 февраля 2017, 04:32
В Самаре отменили торги на ремонт площади Славы

В Самаре отменили торги на ремонт площади Славы

Торги по разработке проекта капитального ремонта площади Славы в Самаре не состоялись. Департамент управления делами губернатора отменил их на основании предписания регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС), следует из сообщения на портале госзакупок. На аукцион оказалась подана только одна заявка.

Напомним, 

30 декабря 2016, 11:09
ФИФА выпустила новый ролик о Самаре к ЧМ-2018, есть видео

ФИФА выпустила новый ролик о Самаре к ЧМ-2018, есть видео

На официальном канале FIFA на YouTube появилось новое видео про Самару, где в 2018 году пройдут игры чемпионата мира по футболу.
 
В описании к видео говорится, что город Самара «расположен в юго-восточной части Европейской части России в месте 
24 декабря 2016, 04:51
Площадь Славы в Самаре подорожала

Площадь Славы в Самаре подорожала

В самарскую площадь Славы вложат еще 3,5 млн рублей. Тендер на разработку проекта капитального ремонта инженерных сетей на объекте в границах Волжского проспекта, улиц Маяковского и Молодогвардейской объявил департамент управления делами губернатора. Средства поступят из бюджета области.

Согласно техзаданию, исполнителю нужно 

25 ноября 2016, 03:54
В блогах: ход реконструкции склона площади Славы

В блогах: ход реконструкции склона площади Славы

Блогер taburent выложил фотоотчет о ходе реконструкции склона площади Славы. "Работы сейчас там ведутся, но не очень активно. Проектом предусмотрено размещение здесь фонтанов и амфитеатра. С высоты хорошо видно, где будут размещаться каскады. Старую лестницу заменили. Шагать стало комфортнее, 
23 сентября 2016, 09:00
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