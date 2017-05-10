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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре сгорел склад с пластиковой тарой

В Самаре сгорел склад с пластиковой тарой

Сегодня, 6 мая, в 6:50 утра на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о крупном возгорании на Заводском шоссе, передает ГУ МЧС по Самарской области.
 
Загорелась пластиковая и деревянная тара в подсобном помещении. Пламя охватило территорию площадью более 100 квадратных 
6 мая 2017, 04:45
Миллионы в трубу: в Самаре ищут подрядчика для нового этапа ремонта на площади Славы

Миллионы в трубу: в Самаре ищут подрядчика для нового этапа ремонта на площади Славы

Департамент по делам губернатора объявил повторный конкурс по определению подрядчика на третий этап капремонта склона площади Славы. В первый раз аукцион хотели провести в конце марта. Однако торги так и не состоялись. Теперь победителя планируют назвать 15 мая. Начать работы 

3 мая 2017, 02:01
Никто не хочет 243 миллиона?

Никто не хочет 243 миллиона?

В Самаре признаны несостоявшимися торги по капремонту площади имени Куйбышева и четырех прилегающих к ней скверов. На аукцион не было подано ни одной заявки, следует из информации на портале госзакупок. Как уже сообщала «ТЕРРА», подрядчику планировалось заплатить 243 миллиона рублей 

3 мая 2017, 12:25
Еще один выезд из Самары начнут перекрывать летом

Еще один выезд из Самары начнут перекрывать летом

В июне в Самаре планируют начать капитальный ремонт на участке Красноглинского шоссе - от моста через реку Сок до Волжского шоссе. Подрядчика должны выбрать 18 мая. Из областного бюджета на эти работы планируют выделить более 45 миллионов рублей. Отметим, ранее 

26 апреля 2017, 01:45
Под Самарой «Форд» разбился на участке М-5, где идет ремонт

Под Самарой «Форд» разбился на участке М-5, где идет ремонт

В пятницу, 21 апреля, под Самарой произошло ДТП на трассе М-5 в районе Новосемейкино.

По предварительной информации, на участке, где идет ремонт, водитель «Форда» врезался в ограждение. Затем машина перевернулась и улетела в кучу песка на разделительной полосе.
21 апреля 2017, 09:49
В Самаре большой пассажирский автобус застрял в выбоине на дороге

В Самаре большой пассажирский автобус застрял в выбоине на дороге

В понедельник, 17 апреля, в Самаре прямо на дороге «застрял» большой пассажирский автобус, следовавший по маршруту №9. Фото с места ДТП появилось в соцсети. По словам очевидца, инцидент произошел на Заводском шоссе около ТЦ «ДиПорт». Автобус угодил колесом в выбоину 
17 апреля 2017, 03:52
В Самаре МАЗ насмерть сбил 78-летнего пенсионера

В Самаре МАЗ насмерть сбил 78-летнего пенсионера

Сегодня, 11 апреля, около 13:00 в Самаре на Заводском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 38-летний водитель двигался на грузовике МАЗ от проезда Мальцева в сторону улицы XXII 
11 апреля 2017, 11:04
В блогах: в Самаре закатали в асфальт канализационный люк и затопило Заводское шоссе

В блогах: в Самаре закатали в асфальт канализационный люк и затопило Заводское шоссе

Самарчанка Анастасия Мухина в "ВК" жалуется на "огромную непереходимую лужу на остановке "Авиагородок" по Заводскому шоссе. Когда меняли дорожное покрытие, там закатали в асфальт канализационный люк с решеткой. В итоге воде стало некуда уходить. Лужа занимает 2/3 части дороги. 
14 марта 2017, 06:54
В Самаре на Революционной произошла утечка из канализации

В Самаре на Революционной произошла утечка из канализации

В понедельник, 23 января, в Самаре произошла коммунальная авария - излив канализации на улице Революционной, пишет блогер Наталья Ширяева.  

По словам коммунальщиков, чтобы прочистить канализационный колодец, необходимо открыть два соседних и работать через них. «Однако один соседний 
23 января 2017, 01:26
Из-за промывки канализации перекроют улицу в центре Самары

Из-за промывки канализации перекроют улицу в центре Самары

В Самаре на два дня перекроют улицу Циолковского. Это связано с промывкой канализационной линии. Работы будут проводить 28 и 29 октября, сообщили «Самарские коммунальные системы».

Канализационные колодцы расположены на участке от улицы Осипенко до Невской. Движение транспорта там будет закрыто с 

27 октября 2016, 05:15
Самарцы могут остаться без канализации из-за долга в 1,1 млрд рублей

Самарцы могут остаться без канализации из-за долга в 1,1 млрд рублей

В Самаре злостным неплательщикам «коммуналки» ограничат пользование канализацией. На очереди несколько тысяч человек, проживающих в многоквартирных домах. Средняя сумма долга около 6000 рублей.

Отключение производится без доступа в квартиру, через техэтаж или крышу, сообщают «Самарские коммунальные системы». С помощью 
25 октября 2016, 03:25
В Самаре затопило улицу Советской Армии из-за прорыва канализации

В Самаре затопило улицу Советской Армии из-за прорыва канализации

Утром 16 сентября на улице Советской Армии в Самаре прорвало канализацию, дорогу затопило. Коммунальное ЧП произошло между улицами Мориса Тореза и Промышленности, передает портал «63.ру».

Самарцы, ставшие свидетелями происшествия, рассказывали: прямо из асфальта начала бить ключом вода.

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16 сентября 2016, 12:42
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