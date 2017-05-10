Это связано со строительством ливневой канализации, сообщает мэрия областного центра. Ограничение будет действовать на участке от Авроры до дома № 13 на Заводском шоссе ежедневно до 10 июня с 22:00 до 6:00.
В связи ограничением движения автомобилистам рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты следования.
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Отключение производится без доступа в квартиру, через техэтаж или крышу, сообщают «Самарские коммунальные системы». С помощью …
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