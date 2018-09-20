В Самаре объявлен повторный конкурс на реставрацию памятника Куйбышеву на одноимённой площади. Подрядчика, который согласится выполнить работу за 236 тысяч рублей, ищет муниципальный «Центр технического и хозяйственного обслуживания». Напомним, первые торги, объявленные в августе, провалились. Ни одна компания не захотела участвовать в них. Согласно техзаданию на сайте госзакупок, исполнителю предстоит восстановить поврежденную поверхность камня цементной мастикой; отреставрировать и воссоздать ступени, заменить в ряде мест плиты из известняка; зачеканить швы и выполнить отделку поверхности гранитной облицовки. Реставрацию нужно закончить до 30 октября. Прошедший Чемпионат мира по футболу стал настоящей нагрузкой и для памятника. Судя по фото из соцсетей, многим фанатам удавалось на него взобраться. А перед матчем сборной России и Уругвая на революционера повязали гигантский фанатский шарф в цветах российского триколора. Памятник Куйбышеву построили в ноябре 1938 года. Получается, этой осенью монумент отметит 80-летний юбилей. Скульптором объекта был Матвей Манизер. По легенде, он остался недоволен работой, поскольку памятник установили на низкой тумбе, что сделало его непропорциональным и массивным.
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