Отопление в Самаре могут включить уже на следующей неделе В областной столице могут раньше привычного срока включить отопление. По словам председателя городской думы Алексея Дегтева, если пониженная температура будет держаться более трех дней, в домах и социальных объектах отопление начнет работать с 25-27 сентября. Тема обсуждалась в четверг, 20 …