Большую популярность в Сети набирает видео, выложенное в Twitter пользователем с ником @_missmiranduh. В смешном ролике, на котором один из хомяков попал в курьезную ситуацию, можно увидеть, что жизнь братьев наших меньших также полна опасностей.
На видео два хомяка пытаются раскрутить колесо для бега вдвоем. Но из-за усердного желания белого зверька заняться фитнесом другой его напарник не выдержал усиленной нагрузки и повис на металлической перекладине. Впрочем, спустя короткое время наш герой оправился от конфуза и спокойно, а главное, единолично занял почетное место.
Пользователей также рассмешила реакция третьего присутствующего хомяка. Точнее, его безразличие к происходящему вокруг. Свидетель происшествия спокойно продолжал набивать свои щеки на протяжении всего видео.
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