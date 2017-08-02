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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Мужчина не платил алименты, пока не чихнул

Мужчина не платил алименты, пока не чихнул

Курьезный случай произошел в Кемеровской области с гражданином, который чихнул в самый неудобный момент. После чего ему пришлось отправиться в отдел судебных приставов.

Как пишет пресс-служба управления ФССП региона, герой статьи не выплачивал алименты на протяжении 2 лет. К этому моменту общая 

2 августа 2017, 05:18
Видео: как выглядит второй тоннель на Московском шоссе за месяц до открытия

Видео: как выглядит второй тоннель на Московском шоссе за месяц до открытия

Самарец Александр Карягин опубликовал новое видео, снятое с воздуха над тоннелем, построенным на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Напомним, его планируют открыть к первому сентября. После окончания всех работ на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе снова должны установить 
28 июля 2017, 11:05
Видео: из торгового центра на Безымянке повалил дым

Видео: из торгового центра на Безымянке повалил дым

В ночь на 25 июля самарским пожарным поступило сообщение о происшествии в ТЦ «Вива Лэнд», который расположен на Безымянке в районе площади Кирова. По сообщению МЧС, возгорание произошло в серверной 24 июля в 23:46. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. 
25 июля 2017, 09:46
Новый тоннель на Московском шоссе открыли в обе стороны

Новый тоннель на Московском шоссе открыли в обе стороны

В Самаре открыли проезд по направлению «в город» через новый тоннель, построенный на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Снятое над этим участком видео разместил в Сети самарский блогер Александр Карягин.

Как уже сообщала «ТЕРРА», движение транспорта «из города» 
24 июля 2017, 07:48
Тольятти снова затопило, есть видео

Тольятти снова затопило, есть видео

В пятницу, 21 июля, в Тольятти снова прошел ливень и городские улицы затопило. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях. Так на улице Воскресенской водитель внедорожника, ехавший по затопленной дороге, не увидел ямы и застрял.

Как уже сообщала «ТЕРРА», 
21 июля 2017, 05:44
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