Курьезный случай произошел в Кемеровской области с гражданином, который чихнул в самый неудобный момент. После чего ему пришлось отправиться в отдел судебных приставов.
Как пишет пресс-служба управления ФССП региона, герой статьи не выплачивал алименты на протяжении 2 лет. К этому моменту общая сумма задолженности составила около 300 000 рублей.
Неплательщик скрывался от судебных приставов и нигде не работал. Обнаружить местонахождение алиментщика помог местный участковый с помощью соседей мужчины.
На указанный адрес выехал судебный пристав. Встретила их гражданская жена мужчины, утверждавшая, что должника нет дома. Но внимательный судебный пристав не стал доверять словам женщины, прошел в дом и увидел две тарелки на столе. Поняв, что хозяйка обедала не одна, ему все же пришлось ретироваться. Так как визуально в помещении никого не было.
И уже на выходе пристав услышал, как в соседней комнате кто-то громко чихает. Отправившись на звук, сотрудник управления обнаружил в шкафу должника. И не растерявшись, пожелал крепкого здоровья.
Далее неплательщик, иронично оценив ситуацию, не стал оказывать сопротивления и отправился с приставом в отдел.
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