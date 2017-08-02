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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Борьба хомяков за место “под солнцем” рассмешила весь интернет

Борьба хомяков за место “под солнцем” рассмешила весь интернет

Большую популярность в Сети набирает видео, выложенное в Twitter пользователем с ником @_missmiranduh. В смешном ролике, на котором один из хомяков попал в курьезную ситуацию, можно увидеть, что жизнь братьев наших меньших также полна опасностей.

На видео два хомяка пытаются раскрутить 

2 августа 2017, 02:17
Охота на алиментщика: Госдума разрешила приставам задерживать должников

Охота на алиментщика: Госдума разрешила приставам задерживать должников

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий судебным приставам самостоятельно задерживать и доставлять для составления протокола должников по алиментам. Об этом сегодня рассказывают российские СМИ.
По замыслу авторов новшества, этот законопроект даст возможность алиментщикам сразу осознать принцип неотвратимости административного наказания. 

7 июля 2017, 05:34
К

К "Регламенту" подали новый иск

В деле о банкротстве строительной компании «Регламент», бенефициаром которой является Олег Егоров, ранее владевший холдингом «Дисса», появился еще один истец. Помимо структуры аффилированной компании «Новый дон», ее хочет признать неплатежеспособной ООО «Стройторг», расположенное в Самаре в Речном переулке. Директор предприятия 

29 июня 2017, 03:40
Должок: у «Самарского бизнес-инкубатора» хотят забрать 700 тысяч рублей

Должок: у «Самарского бизнес-инкубатора» хотят забрать 700 тысяч рублей

Мэрия Самары требует деньги с собственного муниципального предприятия. Департамент управления имуществом обратился с иском к МП "Самарский бизнес-инкубатор". Учреждение, которое должно способствовать развитию предпринимательства, задолжало в бюджет около 700 тысяч рублей по договору аренды земельного участка на улице Главной, где 

16 июня 2017, 09:00
В Самарской области власти задолжали более 114 миллионов рублей своим подрядчикам

В Самарской области власти задолжали более 114 миллионов рублей своим подрядчикам

Такие данные сегодня озвучили на брифинге в прокуратуре региона. С начала года погашено только 26 миллионов рублей долгов. Дополнительно через суд в пользу бизнесменов удалось взыскать более 5 миллионов рублей пени за просрочку оплаты по государственным и муниципальным заказам.
Всего 

17 мая 2017, 05:52

"Алиментщики" Самары вышли на обязательные работы

Сейчас в регионе около 11 тысяч жителей регулярно задерживают выплаты на содержание детей. Их общий долг превышает 818 миллионов рублей. С июля 2016 года для нерадивых родителей введена новая мера административного наказания - обязательные работы.
15 мая некоторых нарушителей направили 

15 мая 2017, 02:02
За долги перед детьми алиментщицы будут убирать улицы Самары

За долги перед детьми алиментщицы будут убирать улицы Самары

15 мая 2017 года  в 10:00 по адресу: г. Самара, ул. Никитинская д. 30 три женщины - должницы по алиментам, будут заниматься уборкой территории Железнодорожного района. 
12 мая 2017, 10:07
Самарчанку арестовали за 600-тысячный долг детям

Самарчанку арестовали за 600-тысячный долг детям

Суд Железнодорожного района приговорил нерадивую мать к 5 суткам административного ареста. Самарчанка задолжала по алиментам детям, оставшимся на попечении у ее старшей сестры, 600 000 рублей.
Платить женщина не торопилась. Сначала приставы составили на нее административный протокол. Далее суд назначил 

11 мая 2017, 04:15
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