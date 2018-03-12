60 часов обязательных работ назначили нерадивой матери из Пестравского района области. 33-летнюю женщину обязали платить алименты на содержание собственного сына, однако никаких денег она не переводила. Также должница совершенно не участвовала в жизни ребенка, не дарила подарков, не покупала вещей и продуктов.
Женщина задолжала 140 тысяч рублей. На нее было заведено исполнительное производство. Сельчанку предупредили о том, что невыплата денег может повлечь проблемы с законом, однако предупреждение не подействовало. Тогда ее приговорили к обязательным работам. В случае, если алиментщица продолжит игнорировать выполнение своих обязанностей, ей может грозить уголовное дело, сообщает УФССП России по Самарской области.
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