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Материалы по теме:

Женщина пыталась пронести нож в суд в Самарской области

Женщина пыталась пронести нож в суд в Самарской области

Жительница Самарской области оштрафована за попытку проноса запрещенных вещей. Женщина пришла в Безенчукский районный суд. Пристав, отвечающий за безопасность на входе, попросил ее выложить все предметы, которые по закону нельзя проносить с собой в здание. К таковым относятся огнестрельное оружие, 

6 марта 2018, 11:19
60 тысяч рублей заплатил за опасную езду житель Тольятти

60 тысяч рублей заплатил за опасную езду житель Тольятти

Судебные приставы заставили тольяттинского лихача заплатить долги за опасную езду. За жителем Автограда числились 6 штрафов на общую сумму в 60 тысяч рублей. Гасить их мужчина не спешил.

Приставы решили пообщаться с нарушителем. Ему вручили копии исполнительных постановлений и пояснили, что 

5 марта 2018, 11:25
132 тысячи рублей за нарушения ПДД взыскали с жительницы Самарской области

132 тысячи рублей за нарушения ПДД взыскали с жительницы Самарской области

Жительница Сергиевского района области доставила немало хлопот судебным приставам. У женщины скопилось 82 штрафа за нарушения ПДД на общую сумму в 50 тысяч рублей. По каждому из них возбудили исполнительное производство.

Сельчанку пытались убедить закрыть долги добровольно без применения законодательных санкций. 

28 февраля 2018, 11:15
Мать-алиментщица из Жигулевска отправится на 4 месяца в колонию

Мать-алиментщица из Жигулевска отправится на 4 месяца в колонию

В Жигулевске осудили мать, которая не хотела платить алименты. Служители Фемиды обязали женщину перечислять половину доходов на содержание своих троих детей. Прошло два месяца, но она никаких денег не платила. Тогда управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области возбудило 

22 февраля 2018, 04:50
Почти 5 тысячам должников в Самарской области запретили садиться за руль

Почти 5 тысячам должников в Самарской области запретили садиться за руль

В минувшем году около 4 800 жителей региона лишились возможности садиться за руль своих автомобилей из-за ограничений, наложенных судебными приставами. Большая часть этих людей, около 3,5 тысяч, являются неплательщиками алиментов. 770 должников не собирались погашать штрафы суда за нарушения правил 

7 февраля 2018, 11:29
Житель Безенчука избил человека стаканом

Житель Безенчука избил человека стаканом

Полиция Безенчукского района расследует нападение на местного 55-летнего жителя. Мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Медики сообщили о потерпевшем в полицию.

Выяснилось, что в квартиру к пострадавшему пришел гость. Мужчины поссорились на почве выяснения отношений из-за возврата долга. В 

1 февраля 2018, 01:31
В Самарской области мать-алиментщица получила 8 месяцев колонии-поселения

В Самарской области мать-алиментщица получила 8 месяцев колонии-поселения

В Самарской области попала под суд жительница Большой Черниговки. Некоторое время назад служители Фемиды постановили, что женщина должна выплачивать алименты на содержание своего ребенка. Несмотря на это, женщина никаких денег на нужды малыша не переводила. Уважительных причин для этого у 

1 февраля 2018, 10:27
В Новокуйбышевске осудили неплательщика алиментов

В Новокуйбышевске осудили неплательщика алиментов

В Новокуйбышевске вынесен приговор неплательщику алиментов. Он задолжал своему ребенку 19 тысяч рублей. По данным прокуратуры Самарской области, в течение длительного времени мужчина уклонялся от уплаты алиментов на содержание ребенка. Причем ранее его уже привлекали к уголовной ответственности. «Но должных 

24 января 2018, 01:09
В Самаре один из крупнейших УК-должников оплатил долг за тепло

В Самаре один из крупнейших УК-должников оплатил долг за тепло

В пятницу, 29 декабря, один из крупнейших УК-должников в Самаре оплатил свой долг за тепло.

«По информации «ЭнергосбыТ Плюс Самара», сегодня АО «ПЖРТ Промышленного района» погасило задолженность за потребленную в 2017 году тепловую энергию. В результате энергосбытовая компания исключила 
29 декабря 2017, 02:20
В Самаре назревает скандал федерального масштаба

В Самаре назревает скандал федерального масштаба

Самарец Вадим Афанасьев сообщил в Фейсбуке, что в Самаре назревает коммунальный скандал федерального масштаба. По данным из открытых источников, одна из крупнейших в городе управляющих компаний - «ЖКС», которая обслуживает более 1000 домов, накопила долг перед поставщиком тепла, компанией 
29 ноября 2017, 07:31
«Авиакор» избежал банкротства, погасив 80-миллионный долг за тепло

«Авиакор» избежал банкротства, погасив 80-миллионный долг за тепло

Самарский «Авиакор - авиационный завод» полностью рассчитался с долгами за тепловую энергию, отпущенную предприятию в прошедший отопительный сезон. На счета Самарского филиала компании «ЭнергосбыТ Плюс» поступило около 80 миллионов рублей. Произошло это после того, как ресурсоснабжающая организация обратилась в Арбитражный 

26 октября 2017, 03:14
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