Специалисты по информационной безопасности корпорации FireEye выявили во всех версиях Microsoft Word так называемую уязвимость «нулевого дня». Сведения об этом появились на сайте компании.
Уязвимость предоставляет возможность загружать вредоносное ПО на персональные компьютеры потенциальных жертв. Чтобы осуществить кибератаку, пользователю отправляется вредоносный RTF-документ в виде вложения электронного письма. Далее выполняется скрипт Visual Basic, который позволяет злоумышленнику загрузить вредоносное ПО и контролировать соответствующий компьютер.
Эксперты уже известили Microsoft о существующей проблеме. Компания может выпустить обновление 11 апреля.
|
В мире растет число кибер-атак
За минувший год каждая пятая компания в России пострадала от целевых нападений на IT-инфраструктуру. Хакерские атаки на госучреждения, частный бизнес и персональные данные обычных людей совершаются ежедневно. Ведущие корпорации страны выкладывают миллионы, чтобы защитить свои данные. При этом эксперты «Лаборатории …
|
7 апреля 2017, 01:38
|
Квантовая криптография к 2019 году защитит российский интернет
На эти цели Минобрнауки выделило грант в 140 млн рублей. Созданием уникальной защитной технологии займутся "дочка" Ростелекома "Инфотекс" и Московский университет.
|
6 апреля 2017, 05:23
|
Хакеры взламывают Windows и MacOS через Word
Оказывается, старый добрый Word представляет опасность для всех компьютеров. Как выяснили специалисты (компания Fortinet, США), программа содержит в себе некий макрос, используя который хакеры могут взламывать операционные системы, такие как Windows и MacOS.
|
24 марта 2017, 05:20
|
Треть компаний в России не могут защититься от кибератак
Третья часть всех российских компаний (более 30%) не способна защитить себя от кибератак. При этом 62% компаний просто надеются на встроенные системы защиты от хакеров. Таковы выводы исследования, недавно проведенного «Лабораторией Касперского» и В2В International.
|
3 февраля 2017, 02:49
|
СМИ: Россия заменит зарубежный софт на отечественный
Российские власти в русле политики импортозамещения собираются заменить выпускаемое на западе программное обеспечение, как минимум, в государственных учреждениях. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на сведения, якобы полученные разведслужбами Соединенных Штатов.
|
2 ноября 2016, 11:23
|
Новый троян ворует деньги с банковских карт и блокирует связь с банком
Владельцам смартфонов с операционной системой Android грозит новая опасность. Компания Symantec заявила о том, что троян Android.Fakebank.B., обнаруженный ее специалистами еще в 2013 году, получил новую, более совершенную модификацию.
|
21 июля 2016, 11:46
|
В России создали планшет, защищенный от вирусов
Специалисты отечественной компании ТТК-М заявили о создании нового планшета TrusTPad. Как утверждается, одной из особенностей гаджета будет 100% защищённость от любого вируса.
|
20 июня 2016, 12:02
|
Первые смартфоны на российской операционной системе появятся к концу года
В Российской Федерации скоро начнется реализация смартфонов на отечественной операционной системе. Как сообщается, представители Sailfish Mobile OS RUS подали соответствующую заявку на включение в реестр ПО России.
|
10 июня 2016, 01:12