В Минкомсвязи появилась идея обязать госкомпании, приобретающие зарубежное программное обеспечение, платить компенсацию при наличии у такой программы отечественного аналога. Эти деньги могут направляться в Фонд развития информационных технологий.
Как сообщает глава ведомства Николай Никифоров, высказывалось предложение, что такой платеж должен составлять около 5% стоимости купленного иностранного ПО. Впрочем, оговариваются эксперты, все пока находится на стадии предварительного обсуждения.
В настоящее время лишь государственные органы должны приобретать российское программное обеспечение. Какое будущее ждет новую инициативу – покажут дальнейшие события.
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