Роспотребнадзор предложил создать в РФ реестр интернет-магазинов К 2019 году в Российской Федерации могут составить реестр интернет-магазинов, которым разрешено осуществлять свою деятельность в нашей стране. Эта идея принадлежит специалистам Роспотребнадзора, рассказывают «Известия».

Инициатива относится как к российским, так и к зарубежным онлайн-продавцам. При оформлении соответствующих документов в …