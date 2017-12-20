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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Роспотребнадзор предложил создать в РФ реестр интернет-магазинов

Роспотребнадзор предложил создать в РФ реестр интернет-магазинов

К 2019 году в Российской Федерации могут составить реестр интернет-магазинов, которым разрешено осуществлять свою деятельность в нашей стране. Эта идея принадлежит специалистам Роспотребнадзора, рассказывают «Известия».
Инициатива относится как к российским, так и к зарубежным онлайн-продавцам. При оформлении соответствующих документов в 

21 ноября 2017, 11:18
Госдума приняла закон о снижении налогов для ИП, использующих кассы

Госдума приняла закон о снижении налогов для ИП, использующих кассы

Закон, дающий возможность снизить налоговые отчисления для индивидуальных предпринимателей, применяющих в работе кассовую технику, принят депутатами Государственной Думы в окончательном чтении.
Как следует из нового нормативного акта, для ИП могут в 2018-2019 гг уменьшить платежи по ЕНВД и по патентной 

15 ноября 2017, 02:07
Самарские налоговики потратят 10 миллионов на машины

Самарские налоговики потратят 10 миллионов на машины

Областное управление Федеральной налоговой службы потратит почти 10 миллионов рублей на покупку автомобилей. Как говорится в тендере, объявленном на портале госзакупок, служба собирается приобрести 10 автомобилей, два из них для центрального управления и 8 для районных. Из сопроводительной документации следует, 

26 сентября 2017, 05:24
Общественный контроль: приемная Общественного совета при областном УФНС начинает работу

Общественный контроль: приемная Общественного совета при областном УФНС начинает работу

Первый прием граждан 21 сентября 2017 года с 14:00 до 17:00 часов лично проведет председатель Общественного совета при УФНС России по Самарской области, государственный советник налоговой службы Российской Федерации III ранга Александр Сергеевич Бахмуров. Прием налогоплательщиков членами Общественного совета при 

15 сентября 2017, 05:39
В Самарской области исчезают миллиардеры

В Самарской области исчезают миллиардеры

Двое жителей Самарской области заявили личный доход за 2016 год в сумме свыше миллиарда рублей. Отметим, что два года назад миллиардеров в губернии не оказалось, хотя в 2014-м их было сразу 11. В понедельник, 17 июля, истекает срок уплаты налога 

13 июля 2017, 04:27
Подсмотрят за всеми: В Китае хакеры открыли доступ к сотням домашних веб-камер

Подсмотрят за всеми: В Китае хакеры открыли доступ к сотням домашних веб-камер

В КНР хакеры разработали программное обеспечение, которое позволяет получить доступ к уязвимым веб-камерам в любом государстве планеты и дает возможность подсматривать за личной жизнью граждан. Созданное ПО работает в любом месте, где имеется интернет.
Как рассказывают зарубежные агентства, «подглядывающее» программное 

20 июня 2017, 02:09
Защита устарела: Эксперты объяснили уязвимость IT-систем российских компаний

Защита устарела: Эксперты объяснили уязвимость IT-систем российских компаний

Специалисты компании Positive Technologies решили установить причины уязвимости IT-систем российских компаний, банков и госучреждений. Как оказалось, в большинстве IT-систем, которые находятся в распоряжении этих структур, установлена устаревшая система защиты. По данным экспертов, в среднестатистической компании ее в последний раз обновляли 

14 июня 2017, 05:30
В России появится аналог Skype для госслужащих

В России появится аналог Skype для госслужащих

В России появится аналог Skype для  госслужащих и сотрудников промышленных предприятий. Программное обеспечение для компьютеров, которое сможет обеспечивать бесплатную голосовую, текстовую и видеосвязь готова разработать компания "Булат", входящая в госкорпорацию "Ростех".
Принципиальным отличием от скайпа будет способность программы  работать без 

24 мая 2017, 02:52
С российских госкомпаний предложили взимать плату за закупки иностранного ПО

С российских госкомпаний предложили взимать плату за закупки иностранного ПО

В Минкомсвязи появилась идея обязать госкомпании, приобретающие зарубежное программное обеспечение, платить компенсацию при наличии у такой программы отечественного аналога. Эти деньги могут направляться в Фонд развития информационных технологий.
Как сообщает глава ведомства Николай Никифоров, высказывалось предложение, что такой платеж должен 

4 мая 2017, 02:25
Российский бизнес на пороге онлайн-революции

Российский бизнес на пороге онлайн-революции

До середины 2017 года коммерсанты, работающие в системе вмененного налогообложения, должны приобрести и подключить оборудование, которое будет напрямую передавать информацию о каждой операции в налоговые органы. 1 июля 2017 года предприниматели должны перевести кассы в режим онлайн. Работать без такого 

23 декабря 2016, 05:27
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