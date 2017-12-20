В Российской Федерации случился массовый сбой в работе кассовых аппаратов. По данным ФНС, на которые ссылаются отечественные агентства, в данном случае торговые организации могут на законных основаниях осуществлять расчеты вручную. Но как только система восстановится, они должны "сформировать кассовый чек коррекции" с общим объемом неучтенной выручки.
Первые сообщения появились ночью. По причине неисправностей в разных городах закрыли часть магазинов сети "Магнит". С определенными трудностями, как сообщается, столкнулись на заправках "Лукойла", "Газпром нефти", в других сегментах.
Эксперты допускают, что проблема может крыться в прошивке нового программного обеспечения. Об этом рассказали представителям РИА Новости в компании Group-IB, занимающейся расследованием киберпреступлений. Напомним, с 2017 года торговые структуры поэтапно переходят на новую контрольно-кассовую технику, которая отправляет налоговикам сведения в режиме реального времени через Сеть.
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