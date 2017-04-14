Историю появления известной компьютерной игры «Косынка», которая на протяжении долгого времени сопровождала все версии ОС Windows в базовом наборе, раскрыл ее разработчик Уэс Черри. По его словам, игра была им создана от скуки.
Сама идея появилась у специалиста в 1988 году, когда он стажировался в Microsoft. Черри отметил тогда недостаток качественных игр для ПК и задумал перевести пасьянс в цифровой формат.
Результат превзошел ожидания, и руководство концерна впоследствии заявило, что включение «Косынки» в базовый пакет игр даст возможность пользователям быстро освоить управление посредством мышки.
Также Черри поведал об особой кнопке, которая позволяла мгновенно свернуть игру. Эта функция была востребованной, в частности, среди офисных сотрудников, которые одним движением могли скрыть увлечение «Косынкой» от руководства.
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