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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 апреля 2017г 
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Сегодня отмечается День рождения Рунета

Сегодня отмечается День рождения Рунета

Сегодня знаменательная для всех пользователей русскоязычного интернета дата — День рождения Рунета. Домен ".Ru" был зарегистрирован  и внесен в международную базу данных ровно 23 года назад. Таким образом, Россия была официально признана государством, представленным во Всемирной паутине. И вот спустя 

7 апреля 2017, 12:10
Квантовая криптография к 2019 году защитит российский интернет

Квантовая криптография к 2019 году защитит российский интернет

На эти цели Минобрнауки выделило грант в 140 млн рублей. Созданием уникальной защитной технологии займутся "дочка" Ростелекома "Инфотекс" и Московский университет.
Ученые должны будут представить систему защиты данных на базе квантовой криптографии, которая станет работать на открытых каналах связи со 

6 апреля 2017, 05:23
В закрытом госинтернете для чиновников появится мессенджер

В закрытом госинтернете для чиновников появится мессенджер

Специальный мессенджер для чиновников может начать работу в РФ. С соответствующей инициативой выступил советник президента Герман Клименко.
Мессенджер будет включен в закрытый интернет, который свяжет все государственные структуры страны. По предварительным данным, система получит название RSNet. Она будет отличаться от 

5 апреля 2017, 11:49
Число интернет-активных пенсионеров выросло вдвое

Число интернет-активных пенсионеров выросло вдвое

Российские пенсионеры стали вдвое активнее пользоваться Интернетом для получения услуг Пенсионного фонда, сообщает ведомство. В 2016 году «Личным кабинетом» на сайте ПФР воспользовались 6,2 млн человек. Годом ранее сервис помог 3 млн граждан. При этом самый большой прирост показали две 

29 марта 2017, 03:04
Хакеры взламывают Windows и MacOS через Word

Хакеры взламывают Windows и MacOS через Word

Оказывается, старый добрый Word представляет опасность для всех компьютеров. Как выяснили специалисты (компания Fortinet, США), программа содержит в себе некий макрос, используя который хакеры могут  взламывать операционные системы, такие как Windows и MacOS.
Эксперты компании, занимающиеся сетевой защитой, уверяют, что 

24 марта 2017, 05:20
Волну кибератак на 140 организаций выявила «Лаборатория Касперского»

Волну кибератак на 140 организаций выявила «Лаборатория Касперского»

Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили мощную волну кибератак. Их жертвами оказались свыше 140 организаций в разных уголках нашей планеты.
Как говорят специалисты, хакеры атаковали в последнее время в основном крупные учреждения. От киберпреступников уже пострадали серверы правительственных, телекоммуникационных и кредитно-финансовых структур.

9 февраля 2017, 02:46
Треть компаний в России не могут защититься от кибератак

Треть компаний в России не могут защититься от кибератак

Третья часть всех российских компаний (более 30%)  не способна защитить себя от кибератак.  При этом 62% компаний просто надеются на встроенные системы защиты от хакеров. Таковы выводы исследования, недавно проведенного «Лабораторией Касперского» и В2В International.
Удивляет тот факт, что достаточно 

3 февраля 2017, 02:49
Центробанк усилит защиту от хакеров

Центробанк усилит защиту от хакеров

Центробанк планирует изменить порядок проведения платежей для усиления защиты от хакеров. Речь идет о внедрении шифрования на более раннем этапе - на уровне автоматизированной банковской системы. По информации экспертов, большинство атак происходит при передаче данных внутри финансового учреждения, зачастую преступникам 

30 января 2017, 01:52
Россияне лишаются паролей в сети из-за вредных привычек

Россияне лишаются паролей в сети из-за вредных привычек

Эксперты «Лаборатории Касперского» обеспокоены периодичностью кибератак, которым подвергаются российские пользователи. Специалисты компании B2B осуществили собственное расследование и установили, что каждый шестой интернет-пользователь сталкивался с попыткой взлома своего аккаунта.
В соответствующем опросе были задействованы 12 546 интернет-пользователей из 21 государства мира. 

20 января 2017, 11:19
Более 300 тыс. образцов компьютерных вирусов появляется в мире ежедневно

Более 300 тыс. образцов компьютерных вирусов появляется в мире ежедневно

Специалисты «Лаборатории Касперского» оценили число ежедневно появляющихся на нашей планете компьютерных вирусов. Оказывается, оно превышает 300 тысяч образцов.
Десять лет назад, по сведениям экспертов компании, это число не превышало 1,4 тысячи. За период с 2006 года угроза поражения персональных компьютеров 

28 сентября 2016, 04:24
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