За минувший год каждая пятая компания в России пострадала от целевых нападений на IT-инфраструктуру. Хакерские атаки на госучреждения, частный бизнес и персональные данные обычных людей совершаются ежедневно. Ведущие корпорации страны выкладывают миллионы, чтобы защитить свои данные. При этом эксперты «Лаборатории Касперского» пришли к выводу, что практически все компьютерные системы являются уязвимыми.
Часто крупные компании и современные системы защиты оказываются взломанными из-за того, что сотрудники нарушали элементарные правила IT-гигиены. Более 80% атак обычно идет через рабочие места HR-менеджеров, операторов колл-центров, секретарей и личных ассистентов. От проникновения до обнаружения атаки в корпоративном секторе в среднем проходит около 7 месяцев . В госструктурах на это могут уйти годы. Как не стать жертвой кибер-преступников, смотрите в понедельник на телеканале ТЕРРА в программе "Здравый смысл", в 18.30.
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