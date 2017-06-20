Результаты недавних опытов специалистов из Швеции были удивительными даже для самих исследователей. В процессе использования так называемого «ионного насоса» на лабораторных грызунах, этот своеобразный гаджет не только был незаметным для организма, но и полностью блокировал болевую чувствительность в различных областях тела.
По словам авторов изобретения, «ионный насос» сделан из биологических материалов и функционирует на основе химических сигналов. Компактное устройство вживляется в тело и задерживает сигналы о болевых ощущениях, не доводя их до головного мозга.
Как поясняют эксперты, новинка работает по принципу кардиостимулятора. Разница лишь в том, что она использует не электрические сигналы, а химические.
Опыты на животных уже завершены. Прибор дойдет до широкого применения в ближайшие 5-10 лет. Он будет незаменимым для пациентов с хроническими болями.
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