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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2017г 
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15-летний подросток из Великобритании открыл новую планету

15-летний подросток из Великобритании открыл новую планету

15-летний учащийся из Англии открыл новую планету. Это он сделал на третий день своей стажировки в Кильском университете.
Работая с одной из компьютерных программ, юноша обнаружил потемнение в свечении далекой звезды. Как выяснилось впоследствии, это была планета, прежде неизвестная астрономам.

20 июня 2017, 10:05
Археологи нашли в Португалии скелеты с отрубленными руками и ногами

Археологи нашли в Португалии скелеты с отрубленными руками и ногами

Скелеты трех молодых людей с отрубленными руками и ногами обнаружили археологи в средневековом португальском некрополе. По словам ученых, такова была форма судебного наказания в городе Эстремош в 13-15 вв.
За время работы на этом объекте специалисты откопали останки 94 человек, 

20 июня 2017, 09:07
В Англии показали автобус, работающий на кофе

В Англии показали автобус, работающий на кофе

Английские специалисты создали инновационные двигатели, позволяющие автобусам заправляться переработанным кофе. Особенности этой технологии держатся в секрете, но некоторые подробности все-таки появились в Интернете.
Необычное топливо получают из кофейного жмыха, обработанного гексаном. Вещества вступают в реакцию, и в результате выпаривается масло 

19 июня 2017, 05:10
Британские ученые: Занятия спортом улучшают качество секса

Британские ученые: Занятия спортом улучшают качество секса

Британские ученые рассказали о простом способе, дающем возможность улучшить качество секса. Как утверждается, партнеры могут получить больше удовольствия от полового контакта, если станут систематически заниматься физическими упражнениями. О результатах недавнего исследования рассказывается на страницах Daily Mail.
Эксперты на протяжении девяти 

19 июня 2017, 12:11
Квантовую телепортацию на рекордные 1,2 тысячи километров произвели в КНР

Квантовую телепортацию на рекордные 1,2 тысячи километров произвели в КНР

Китайские специалисты в процессе недавнего эксперимента поставили новый рекорд квантовой телепортации. Как рассказывают зарубежные издания, в исследованиях были задействованы космические спутники и несколько наземных станций, а расстояние телепортации составило 1200 километров.
Эксперты поясняют: сама квантовая телепортация является процессом, когда две 

16 июня 2017, 03:17
В Томске ученые создадут технологию беспроводной зарядки телефонов

В Томске ученые создадут технологию беспроводной зарядки телефонов

Интернациональный коллектив специалистов создает в Томском политехническом университете технологию беспроводной передачи энергии на большие расстояния по сетям мобильной связи пятого поколения (5G). Новшество, в частности, даст возможность дистанционно заряжать мобильные устройства.
По словам участников проекта, основной задачей является эффективная передача 

14 июня 2017, 03:40
Названа стоимость нового iPhone 8 в России

Названа стоимость нового iPhone 8 в России

Эксперты назвали ориентировочную стоимость нового смартфона от Apple. Согласно инсайдерской информации, примерная цена устройства на рынке России составит от 80 до 90 тыс. рублей.
В Соединенных штатах iPhone 8 будет предлагаться за $1 тыс. По сведениям российских агентств, в нашей 

13 июня 2017, 09:06
Смартфоны iPhone 8 и iPhone 7s Plus запустили в массовое производство

Смартфоны iPhone 8 и iPhone 7s Plus запустили в массовое производство

Смартфоны iPhone 8 и iPhone 7s Plus запущены в массовое производство. Об этом в своем Twitter рассказал известный инсайдер Бенджамин Гескин.
Согласно последним сведениям, размеры iPhone 8 составляют 143,4 x 70,77 x 7,51 мм. Как следует из опубликованной специалистом информации, 

9 июня 2017, 10:36
Новинки от Apple: моноблок iMac Pro и новые версии операционных систем

Новинки от Apple: моноблок iMac Pro и новые версии операционных систем

Компания Apple на конференции разработчиков Worldwide Developers Conference анонсировала ряд новинок. В частности, речь идет о самом мощном компьютере, умной колонке, а также новых гранях реальности.
Одной из новинок стала умная колонка HomePod. Гаджет воспроизводит музыку, может отвечать на вопросы 

6 июня 2017, 09:11
Российские ученые создадут искусственный нос на основе грибов

Российские ученые создадут искусственный нос на основе грибов

Ученые Российской академии наук работают над выращиванием искусственного носа из мицелия грибов. Именно данное вещество может реагировать на даже самые небольшие примеси паров аммиака и формальдегида в воздухе.
По словам исследователей, изобретенный ими «грибной» сенсор станет идеально определять превышение допустимых 

5 мая 2017, 09:44
Уфимец изобрел способ заряжать телефон от костра

Уфимец изобрел способ заряжать телефон от костра

Житель башкирской столицы изобрел способ решения многих проблем туристов. Он придумал способ зарядки телефон от костра.
В перспективе мужчина намерен получить патент на массовый выпуск своеобразной печи-зарядки. Благодаря этому устройству электронные гаджеты подпитываются без использования электроэнергии.
Новинка представляет собой генератор, 

4 мая 2017, 09:39
Китайские химики научились добывать бензин из воздуха

Китайские химики научились добывать бензин из воздуха

Китайские специалисты разработали новый катализатор, который может превращать воздух в аналог бензина. Об этом рассказали научные издания КНР.
Как поясняют авторы изобретения, новый катализатор действует на базе наночастиц железа. Они запускают процессы, превращающие обычный углекислый газ и водород в смесь 

3 мая 2017, 09:47
Ученые опровергли миф о связи между погодой и болью в спине

Ученые опровергли миф о связи между погодой и болью в спине

Австралийские ученые утверждают, что сложившееся представление о влиянии изменений погоды на боли в спине является мифом. В ходе исследования выяснилось, что дожди, снегопады и перепады атмосферного давления не вызывают болезненных ощущений в области спины.
Исследование проводили ученые столичного университета Сиднея. 

17 ноября 2016, 10:47
Ученые создали искусственный нерв от хронических болей

Ученые создали искусственный нерв от хронических болей

Шведские ученые из Линчепигского университета создали искусственный нерв для эффективной борьбы с хроническими болями. Он представляет собой ионный насос, который доставит в организм химические вещества, контролирующие болевые ощущения.
В частности, ученые говорят о необходимом количестве гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), которая воздействует 

3 ноября 2016, 02:28
Ученые: женщины испытывают боль чаще мужчин

Ученые: женщины испытывают боль чаще мужчин

Английские ученые в процессе исследований установили, что женщины чаще мужчин страдают от болевых ощущений. Это объясняется повышенной чувствительность. О последних опытах информирует научное издание Journal of Pain.
К экспериментам ученые привлекли 72 тысячи добровольцев. В итоге они доказали, что влияние 

28 сентября 2016, 09:27
Ученые: найден способ контролировать боль

Ученые: найден способ контролировать боль

Научные специалисты из Кембриджского университета нашли способ, который может помочь людям контролировать степень болевых ощущений.
 
Исследователи обнаружили в человеческом организме ген, отвечающий за функциональные способности и развитие нервных клеток, и, в частности, за ощущение боли.

Ученые выяснили, что 
14 августа 2016, 10:18
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