Итальянские ученые провели серию исследований и установили, что мозг смелых людей работает иначе, чем у остальных. Об экспериментах рассказал информационный портал Planet Today.
По словам специалистов, храбрецы имеют определенные физиологические особенности в роботе головного мозга, которые отсутствуют у всех остальных. Представители Международной школы передовых исследований в Триесте выяснили, что области, отвечающие за эмоции и социальные взаимодействия, у смелого человека развиты в большей степени. В ходе исследования был смоделирован масштабный виртуальный пожар, а далее была проанализирована реакция участников эксперимента.
Как продемонстрировали опыты, склонностью к риску с целью спасения жизней других людей обладали только те добровольцы, чей мозг работает в особом режиме. Виртуальный пожар, кроме прочего, сопровождался характерными звуками, в частности криками и взрывами. В итоге 65% участников пошли на помощь людям и спасли их. После экспериментов ученые заявили, что смелость можно считать чисто физическим параметром мозга.
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