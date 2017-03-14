Ученые вырастили обезьян с иммунитетом к ВИЧ Американские ученые из университета Рокфеллеров в Нью-Йорке создали приматов с иммунитетом к ВИЧ. О своей работе они рассказали в издании Nature.

Как отмечают специалисты, особенности этого лечения аналогичны иммунотерапии онкологических заболеваний. При этом организм активирует уже существующие в иммунной системе …