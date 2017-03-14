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«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Ученые вырастили обезьян с иммунитетом к ВИЧ

Ученые вырастили обезьян с иммунитетом к ВИЧ

Американские ученые из университета Рокфеллеров в Нью-Йорке создали приматов с иммунитетом к ВИЧ. О своей работе они рассказали в издании Nature.
Как отмечают специалисты, особенности этого лечения аналогичны иммунотерапии онкологических заболеваний. При этом организм активирует уже существующие в иммунной системе 

14 марта 2017, 01:10
Ученые доказали существование на спутнике Сатурна теплого океана

Ученые доказали существование на спутнике Сатурна теплого океана

Ученые из Соединенных Штатов и Франции доказали, что на спутнике Сатурна Энцеладе есть подповерхностный теплый океан, в недрах которого может присутствовать жизнь. Рассказ об этом исследовании появился на страницах издания Nature Astronomy.
Как рассказывают планетологи, они обнаружили интенсивное тепловое излучение, 

14 марта 2017, 11:13
Основное условие для похудения назвали ученые

Основное условие для похудения назвали ученые

Ученые из Питтсбургского университета утверждают, что единственным и наиболее действенным способом для похудения является отказ от полуфабрикатов и ресторанной еды. Желающим расстаться с лишними килограммами советуют перестать посещать различные заведения и полностью перейти на домашнюю еду.
Как объясняют специалисты, предлагаемая 

14 марта 2017, 08:13
Психологи определили идеальный возраст для вступления в брак

Психологи определили идеальный возраст для вступления в брак

Проанализировав статистику удачных брачных союзов, ученые установили, что создавать семью лучше всего после окончания вуза. Об этом заявили специалисты из Соединенных Штатов после масштабного исследования.
При этом статистические данные свидетельствуют: юноши и девушки, заключившие брак после университета, чаще счастливы в 

13 марта 2017, 05:05
Ученые научились читать мысли других людей

Ученые научились читать мысли других людей

Американские ученые заявили о создании уникальной методики чтения человеческих мыслей за счет мимики лица. По их словам, эффективность данного метода составляет 70%.
Специалисты при этом оговариваются, что помешать этому может способность того или иного человека прятать свои эмоции. Впрочем, таких 

10 марта 2017, 11:33
Ученые назвали наиболее удачный для зачатия сезон

Ученые назвали наиболее удачный для зачатия сезон

Израильские ученые установили, что качество мужской спермы может зависеть от сезона. В процессе продолжительных исследований было определено время года, когда качество семенной жидкости у мужчин повышается, увеличивая шансы зачать здорового ребенка.
Как выяснилось, максимальной активности сперматозоиды достигают весной. Считается, что 

10 марта 2017, 09:55
Ученые: Жизнь после смерти может продолжаться в «спящем режиме»

Ученые: Жизнь после смерти может продолжаться в «спящем режиме»

Канадские ученые из университета в Западном Онтарио рассказали об уникальном случае жизни человеческого мозга в течение нескольких минут после смерти. Этот факт был зафиксирован специалистами в процессе наблюдения за четырьмя смертельно больными пациентами.
Ученые следили посредством электроэнцефалографии (ЭЭГ) за поведением 

9 марта 2017, 10:05
Российские ученые расскажут, как улучшить работу мозга с помощью белков

Российские ученые расскажут, как улучшить работу мозга с помощью белков

Ученые Томского государственного университета сейчас осуществляют исследования по эффективному использованию белков, выделяемых человеческим организмом при физических нагрузках. Эти белки могут способствовать улучшению мозговой деятельности, а также помочь при лечении ряда недугов.
Сотрудники лаборатории ТГУ, занимающейся космическими разработками, заинтересовались биологически активными 

7 марта 2017, 04:20
Ученые назвали вещество, замедляющее старение мозговых клеток

Ученые назвали вещество, замедляющее старение мозговых клеток

Германские ученые рассказали о создании метода, с помощью которого можно замедлить старение клеток головного мозга человека. Об этом открытии рассказывают немецкие СМИ.
По словам ученых, они выяснили, как именно протекает процесс старения мозга. Утверждается, что непосредственное воздействие на него оказывает 

16 февраля 2017, 10:18
Ученые: Наличие добрачных сексуальных партнеров укрепляет семью

Ученые: Наличие добрачных сексуальных партнеров укрепляет семью

Ученые из Соединенных Штатов уверены, что наличие более двух сексуальных партнеров до вступления в брак положительно влияет на дальнейшие семейные отношения. По наблюдениям исследователей, женщины, имевшие добрачные половые связи с одним или двумя партнерами, разводятся гораздо чаще тех, у которых 

15 февраля 2017, 04:43
Ученые: футбол вызывает слабоумие

Ученые: футбол вызывает слабоумие

Английские ученые из Национального госпиталя Великобритании и университетского колледжа Лондона установили, что занятия профессиональным футболом грозят появлением ранней стадии болезни Альцгеймера. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Исследование велось на протяжении десяти лет. В процессе своей работы ученые препарировали мозг 

15 февраля 2017, 03:28
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