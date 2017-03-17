Коллектив ученых из Канады и Соединенных Штатов обнаружил наиболее древний участок земной коры. Кусок литосферы находился на территории Канадского щита, который в свою очередь занимает северную часть Северо-Американской платформы.
По словам геофизиков, в найденных образцах есть компоненты возрастом в 4,2 млрд лет. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что литосфера появилась через 200 млн. лет после того, как сформировался земной шар.
Свои умозаключения ученые сделали при анализе изотопов самария и неодима в гранитных породах. Геофизики надеются, что открытие приоткроет завесу тайны зарождения Земли. Впрочем, исследования в этом направлении сейчас находятся в самой активной стадии.
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