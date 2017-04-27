Американское космическое ведомство проинформировало общественность об обнаружении новой планеты. По весу и удаленности от своего солнца она напоминает Землю, утверждают ученые.
Небесному телу дали наименование OGLE-2016-BLG-1195Lb. Оно располагается в 13 тысячах световых лет от нашей планеты. Поверхность космического объекта покрыта льдом, а температура меньше, чем на Плутоне. Вероятности наличия воды и жизни на ней практически нет.
Планета признана самой маленькой из когда-либо обнаруженных посредством метода микролинзирования, говорят специалисты NASA. Эффект микролинзирования, объясняют они, дает возможность открыть объекты, не видимые никаким другим способом, и имеет огромное значение в процессе исследований за пределами Солнечной системы.
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