Специалисты американского космического агентства NASA посредством радиотелескопа Chandra запечатлели космическое «цунами» из горячего газообразного вещества. Об этом рассказывают зарубежные научные издания.
Гигантскую волну в два раза больше Млечного Пути обнаружили в скоплении Персея. По предварительному анализу экспертов, мощнейшее «цунами» простирается на 200 тысяч световых лет.
Как поясняют ученые, волна сформировалась несколько миллиардов лет назад. Температура газа в ней настолько большая, что от него идет рентгеновское излучение.
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