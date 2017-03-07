Ученые Томского государственного университета сейчас осуществляют исследования по эффективному использованию белков, выделяемых человеческим организмом при физических нагрузках. Эти белки могут способствовать улучшению мозговой деятельности, а также помочь при лечении ряда недугов.
Сотрудники лаборатории ТГУ, занимающейся космическими разработками, заинтересовались биологически активными веществами, производимыми организмом при спортивных тренировках. Как было установлено, белки, вырабатываемые скелетными мышцами, могут лечить ожирение и сахарный диабет. Сейчас томские ученые создают комплексы упражнений для безмедикаментозного лечения разных заболеваний.
Параллельно эксперты работают над повышением умственного потенциала человека. В процессе этих экспериментов участникам предлагается совмещать физическую нагрузку с решением сложных задач.
По мнению исследователей, белки-миокины способствуют улучшению умственных способностей и даже оказывают влияние на социальное поведение индивидуума. А некоторое время назад в ТГУ предложили лечить физическими нагрузками тяжелые мозговые нарушения. Речь шла о лечении гиперактивности, аутизма и потере памяти.
|
Психологи рассказали, как похудеть без спорта и диет
|
7 марта 2017, 03:23
|
Ученые NASA планируют выращивать на Марсе продукты питания
Ученые из американского космического агентства NASA заявили о старте проекта по обеспечению автономной жизни первых колонизаторов Марса. Финансирование соответствующей программы составило $15 млн.
|
7 марта 2017, 02:24
|
Ученые установили, такси какого цвета наиболее опасны
Американские и китайские ученые задались целью установить, каким образом цвет такси влияет на его безопасность для всех участников дорожного движения. Для этого был проанализирован массив сведений об авариях в Сингапуре с участием такси.
|
7 марта 2017, 10:33
|
Ученые обнаружили новые доказательства наличия воды на Марсе
|
6 марта 2017, 04:30
|
Ученые установили, как группа крови влияет на потенцию мужчины
|
6 марта 2017, 03:20
|
Ученые: За 100 лет человек стал выше ростом и глупее
|
6 марта 2017, 01:28
|
Ученые назвали вещество, замедляющее старение мозговых клеток
Германские ученые рассказали о создании метода, с помощью которого можно замедлить старение клеток головного мозга человека. Об этом открытии рассказывают немецкие СМИ.
|
16 февраля 2017, 10:18
|
Ученые выяснили, как мозг сортирует информацию во время сна
|
7 февраля 2017, 10:49
|
Ученые открыли, как улучшить способность головного мозга к обучению
Американские ученые создали новый метод улучшения способности человеческого мозга к обучению. Открытие было сделано в Университете Брауна.
|
6 февраля 2017, 04:17
|
Ученые: Рыба способствует интеллектуальному развитию детей
Ученые установили связь между интеллектом детей и наличием рыбных блюд в их рационе. Они говорят, что употребление рыбы два раза в неделю заметно увеличивает умственную активность ребенка.
|
6 февраля 2017, 11:52