От работы теперь не уйти: в Самаре создали ходячий офис В Самаре ученые и архитекторы местного технического университета создали первый шагающий офис.



«Вдохновение разработчики нашли в животном мире. Пока такие мобильные архитектурные объекты есть только в виде прототипов», - сообщили в СамГТУ.



По мнению авторов проекта, «шагающий офис» …