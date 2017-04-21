Американские ученые из проекта Breakthrough Listen выявили 11 событий, которые можно считать проявлением активной деятельности инопланетной цивилизации. В своей работе специалисты использовали сверхмощные телескопы GBT, Parkes Radio Telescope и Lick Observatory’s Automated Planet Finder.
Как поясняют исследователи, искусственный сигнал отличается от естественного узкой полосой пропускания, а также присутствием нерегулярных спектров. Подобные характеристики дают возможность ученым различать внеземной и земной импульсы.
Эксперты Breakthrough Listen говорят о большой вероятности того, что 11 из огромного массива сигналов могут быть посланы представителями внеземного разума. Доказательства этого ученые намерены представить в ближайшее время.
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