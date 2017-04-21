8
14
51
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888     888    d8P   8888888b.                d8b  888    d8P    .d88888b.  
 888     888   d8P    888   Y88b               Y8P  888   d8P    d88P" "Y88b 
 888     888  d8P     888    888                    888  d8P     888     888 
 888888  888d88K      888   d88P  888  888    8888  888d88K      888     888 
 888     8888888b     8888888P"   888  888    "888  8888888b     888     888 
 888     888  Y88b    888         888  888     888  888  Y88b    888 Y8b 888 
 Y88b.   888   Y88b   888         Y88b 888     888  888   Y88b   Y88b.Y8b88P 
  "Y888  888    Y88b  888          "Y88888     888  888    Y88b   "Y888888"  
                                       888     888                      Y8b  
                                  Y8b d88P    d88P                           
                                   "Y88P"   888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Кости древнего священника пролили свет на тайну голода в Европе

Кости древнего священника пролили свет на тайну голода в Европе

Ученые из Шеффилдского университета во время археологических работ в аббатстве Торнтон обнаружили останки священника, умершего в 1317 году. Анализ фрагментов указал на масштабный голод, который охватил Европу в начале XIV века.
Найденные кости свидетельствуют о том, что служитель культа имел 

21 апреля 2017, 01:40
От работы теперь не уйти: в Самаре создали ходячий офис

От работы теперь не уйти: в Самаре создали ходячий офис

В Самаре ученые и архитекторы местного технического университета создали первый шагающий офис.

«Вдохновение разработчики нашли в животном мире. Пока такие мобильные архитектурные объекты есть только в виде прототипов», - сообщили в СамГТУ.

По мнению авторов проекта, «шагающий офис» 
21 апреля 2017, 12:56
Ученые: голые землекопы могут жить без кислорода, как растения

Ученые: голые землекопы могут жить без кислорода, как растения

Африканские грызуны, имеющие такое необычное название, способны до 20 минут обходиться без кислорода, задействовав при этом сходный с растениями метаболизм. Об этом рассказывается в научном издании Science.
Немецкие специалисты установили, что при полном прекращении доступа кислорода для обеспечения энергией клетки 

21 апреля 2017, 11:17
Индийские ученые назвали продукт, защищающий зубы от кариеса

Индийские ученые назвали продукт, защищающий зубы от кариеса

Индийские ученые осуществили серию исследований с участием 75 человек. Добровольцев распределили на 3 группы. Им давали йогурт без сахара, молоко и твердый сыр. В процессе эксперимента специалисты оценивали уровень pH (кислотности) в ротовой полости участников.
Было подмечено, что после того, 

21 апреля 2017, 10:03
Факт налицо: ученые рассказали, как компенсировать недостаток внешних данных

Факт налицо: ученые рассказали, как компенсировать недостаток внешних данных

Шотландские специалисты объяснили, как человек может компенсировать недостаток внешних данных. О серии исследований рассказывают специализированные европейские издания.
В первую очередь, говорят ученые, человек должен являться интересным собеседником. В таком случае его будут оценивать по другим критериям, нежели привлекательные черты лица 

20 апреля 2017, 02:38
Британские ученые поняли, какие черты лица дети наследуют от родителей

Британские ученые поняли, какие черты лица дети наследуют от родителей

Ученые из Англии разработали карты лицевой наследственности, чтобы определять, какие черты детям передаются от родителей. Детали этого исследования приводит издание Scientific Reports.
Специалисты Имперского колледжа помогли генетикам различить гены, определяющие черты человеческого лица. Основу их теории составило предположение, что наследуемые 

20 апреля 2017, 10:06
Названо условие нахождения инопланетян вне пределов Млечного Пути

Названо условие нахождения инопланетян вне пределов Млечного Пути

В западных научных изданиях появился труд на тему поисков представителей иноземного разума за границами Млечного Пути. Своими соображениями поделился исследователь Джей Олсон из Университета Айдахо.
По словам физика из Соединенных Штатов, одними из основных причин того, что цивилизации покидают свои 

17 апреля 2017, 11:39
Российские уфологи: инопланетяне живут среди людей

Российские уфологи: инопланетяне живут среди людей

Российские уфологии утверждают, что не следует разыскивать инопланетян вне пределов Земли, поскольку они находятся среди людей. По своей инициативе представители других цивилизаций смешались с толпой, приняв человеческое обличие.
По словам отечественных специалистов, наша планета окружена 26 мирами. Согласно их гипотезе, 

13 апреля 2017, 03:30
Уфолог обнаружил тень от корабля инопланетян на Марсе

Уфолог обнаружил тень от корабля инопланетян на Марсе

Как сообщают иностранные СМИ, уфолог, имеющий личный канал на YouTube, в процессе изучения ролика о Марсе обнаружил загадочную тень на поверхности Красной планеты. Специалист убежден, что ее отбрасывал корабль инопланетян.
Судя по кадрам, поблизости нет никаких объектов, которые могли бы 

7 апреля 2017, 10:10
Астрономы подтвердили внеземную сущность «радиосигналов пришельцев»

Астрономы подтвердили внеземную сущность «радиосигналов пришельцев»

Ученые из Австралии смогли зафиксировать несколько коротких и при этом мощных вспышек радиоволн. Данный факт уже называют серьезным доказательством существования инопланетного разума.
Впервые о подобных радиоволновых вспышках исследователи начали заявлять более десяти лет назад. Уже тогда эти явления связывали с 

4 апреля 2017, 03:28
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна