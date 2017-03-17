Эксперты "Яндекса" узнали самые распространенные темы сновидений жителей России, изучив статистику запросов толкования снов в поисковике. Итоги анализа данных размещены на сайте компании.
В процессе исследования принималось во внимание число запросов со словами "к чему снится". Как оказалось, чаще других россияне запрашивают слова "человек", "рыба", "ребенок", "змея", "умирать", "живой", "парень", "беременность", "вода" и "зуб".
Кстати, мужчины и женщины видят разные сны. У представительниц прекрасного пола чаще фигурируют ребенок, беременность и рыба, а у мужчин - змея, девушка и зуб. Как утверждается, дамы ищут толкования снов в десять раз чаще мужчин.
При этом в различных российских регионах есть свои характерные сны. Так, в Челябинской области по понятным причинам часто снятся метеориты. В Орловской и Курской нередки сны на религиозную тематику. В Крыму свои особенности - дельфины и волны. В Москве - метро, электричка и святая Матрона, а в Северной столице - метро, черника и клюква.
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