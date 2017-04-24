"Яндекс" установит плату с таксопарков и курьерских служб за сервисы "Яндекс.Навигатор" и "Яндекс.Карты". Об этом информируют российские агентства со ссылкой на "Коммерсант".
Чтобы получить доступ в новом формате, нужно будет приобрести лицензию. Тестирование услуги стартует 1 мая 2017 года. Сначала изменения коснутся "Навигатора", а далее и "Карт".
По слова экспертов, платный функционал будет настраиваться под клиента, но при этом предусмотрены и бесплатные лимиты. Такая модель уже действует в интерфейсе программирования приложений (API) "Яндекс.Карты" для бизнеса.
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