Почему самарцам снятся раки Аналитики «Яндекса» попытались узнать, что снится самарцам. Специалисты изучили, что самарские пользователи пишут в поисковом запросе после фразы «к чему снится…». В Самарской области чаще всего ищут толкование снов про раков и теплоходы, а также дачи и овраги. К слову, …