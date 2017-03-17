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АвтоВАЗ и «Яндекс» будут разрабатывать интернет-сервисы для машин
«Яндекс» внедрит свои сервисы в автомобили завода АвтоВАЗ. Крупнейшие в России производитель машин и интернет-компания подписали меморандум о совместной разработке информационно-развлекательных и навигационных сервисов. Документ призван помочь адаптировать продукты поискового ресурса под платформу Lada Connect. В частности, «Яндекс» сделает дружественными …
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15 марта 2017, 04:30
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Госдума приняла закон о переписи населения через интернет
Граждане нашей страны получили возможность поучаствовать во всероссийской переписи населения через Интернет. Соответствующий закон приняла Госдума в окончательном чтении. Принять участие можно только на портале госуслуг после прохождения процедуры регистрации.
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15 марта 2017, 03:22
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В Сети появились сведения о самарцах, живших с 1779 по 1923 годы
В Самарской области открыли доступ к копиям метрических книг из фондов православной церкви губернии. Любой посетитель, зная фамилию, имя и отчество своего предка, может найти записи о датах его рождения, крещения, вступления в брак, смерти и месте погребения. Поисковый …
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13 марта 2017, 05:23
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В России предлагают замедлять доступ к сайтам компаний-нарушителей
Доступ к сайтам зарубежных и отечественных компаний, замеченных в нарушении законодательства, могут «замедлить». Соответствующие поправки предлагает кабмин, сообщают «Ведомости» со ссылкой на ряд источников в интернет-компаниях и различных ведомствах.
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13 марта 2017, 09:07
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Самару включили в «Яндекс.Автобусы»
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31 января 2017, 04:34
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Самарцы променяли «любовь» на «лабутены»
«Яндекс» опубликовал рейтинг слов, которые чаще всего встречались в запросах самарцев со словами «что это», «что такое», «что значит» в 2016 году. Чаще всего самарские юзеры искали значение слова «лабутены». Специалисты интернет-поисковика полагают, что популярность оно прибрело благодаря популярной песне …
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13 января 2017, 04:04
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Самарец прослушал песни Высоцкого 18 тысяч раз
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14 декабря 2016, 12:15
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Более 50% самарцев работают во сне
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23 октября 2015, 04:51
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Ученые: мужчины и женщины видят разные сны
Специалисты из разных стран сделали вывод, что сновидения представителей сильной и слабой половины человечества кардинально отличаются. Это стало понятно после проведения опросов около 100 000 добровольцев.
Как оказалось, женщины чаще видят сны с романтическим оттенком и эмоционально окрашенные, их сны детальны. …
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30 марта 2015, 05:29
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«Яндекс» составил Топ-10 самых популярных запросов самарцев о снах
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13 марта 2015, 03:44
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Больше половины работающих самарцев видят начальников во сне
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19 июля 2013, 02:48